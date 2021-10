TV-AKTUELL: Birk Ruud er blant kjendisene som kjemper om å bli Norges tøffeste.

Birk Ruud i «71 grader nord»: − Lærte kart og kompass av pappa før han døde

Birk Ruud (21) kunne ingenting om å navigere med kart og kompass før TV-innspillingen. Det sørget hans dødssyke far for å gjøre noe med.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Birk Ruuds pappa frydet seg over at sønnen skulle være med i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis», men Øivind Ruud rakk selv aldri å se resultatet på TV. Han døde av kreft i april i år, én måned før innspillingen. Pappa Ruud ble 54 år.

I torsdagens episode snakker freestylekjøreren fra Bærum om hvordan han fikk viktig lærdom av sin far helt på det siste.

– Pappa satt i sykesengen i stuen og jeg rett ved siden av ham i sofaen. Så satt vi der med kartet. Han la opp ruter, og så skulle jeg finne kompasskurs, forteller 21-åringen på TV.

Birk sier til VG at han engstet seg for at faren skulle bruke for mye krefter på å undervise ham.

– Pappa var jo veldig syk, og jeg ville ikke at han skulle bekymre seg for hvordan jeg skulle løse kart og kompass. Jeg sa til ham at han skulle ta det rolig, og at jeg kom til å fikse det. Pappa svarte da at han gjerne brukte denne tiden på meg, fordi det var gøy å lære bort. Han syntes det var koselig.

NÆRE: Birk Ruud får klem av pappa Øivind etter X Games-sølvet i Big Air konkurransen i Hafjell i mars i fjor.

Birk er glad for hjelpen, som kom godt med.

– Kart og kompass er ikke så komplisert. Pappa var fornøyd med innsatsen og kunnskapen jeg fikk.

Øivind Ruud fikk kreftdiagnosen i 2020. Etter en tid med håp om bedring, skjønte Birk og familien at det nok ikke skulle ende godt. Da de to satt der og øvde før realityinnspillingen, ante 21-åringen at det nærmet seg slutten.

– Da gikk det mest én vei, og det var nedover. Pappa og alle vi i familien skjønte alvoret. Det var mange ganger vi trodde at han skulle gå bort. På slutten var det mer sånn at vi lurte på når og ikke om det skulle skje, sier Birk og beskriver en tid med mye usikkerhet og uforutsigbarhet.

For Birk var situasjonen vanskelig å forholde seg til. Han tenkte ikke så mye på selve døden. I stedet var han takknemlig for at faren fortsatt var til stede.

– Så lenge han ønsket det selv og ikke hadde smerter, så ville jeg ha ham der. Det er alltid håp så lenge man håper, og det gjorde vi jo hele veien.

Freestyleren kan blant annet skilte med gull i Ungdoms-OL, flere gull- og sølvmedaljer i X Games og gull og sølv i slopestyle. Pappa Øivind har vært en viktig støttespiller i alle år.

Birk er nå innstilt på en fremtid uten pappa ved sin side.

– Det er ofte vanskelig for folk som ikke har opplevd noe som dette å vite hvordan de hadde håndtert situasjonen. Men når man sitter i det, så er det ikke noe man får gjort noe med. Tanken på å miste en av sine nærmeste, er kjip og umulig å sette seg inn i. Men når man er der, så er det ikke mer å gjøre. Man må bare stå i det.

Birk gir faren mye av æren for sitt gode humør og positive innstilling.

– Pappa har oppdratt meg og lært meg hvordan jeg skal håndtere livet, og det er noe jeg føler jeg har ganske god kontroll på. Livet er en blanding av oppturer og nedturer, så den lærdommen betyr veldig mye.

STØTTESPILLER: Birk og pappa Øivind Rud i Hafjell i fjor vår.

I torsdagens episode sier Birk at han hadde verdens beste pappa, og at «selv om han følger med nå fra oven, så er det veldig trist».

– Hvilke tanker gjør du deg om et mulig gjensyn etter døden?

– Sånne ting er veldig vanskelig, og jeg har ingen forutsetninger for å si hverken det ene eller det andre. Samtidig vet jeg at pappa alltid vil være der i våre hjerter og følge meg og resten av familien gjennom livet.

Birk valgte stå over viktige konkurranser da faren var på det sykeste. Han har hatt ski som hovedfokus og jobb, men plutselig ble livet snudd på hodet.

– Når sånne ting oppleves, så kommer familien alltid først. Det kjenner man så tydelig på. Uansett om jeg skulle befinne meg i OL eller VM. Ingen andre situasjoner blir store da, så enkelt er det. I hvert fall er det sånn for meg, som har så fine foreldre.

TV-KONKURRENTER: Bak f.v: Tshawe Baqwa (som har røket ut), Agnete Husebye, Rasmus Wold, Silya Nymoen og Birk Ruud. Foran f.v.: Mona Berntsen, Thomas Numme, programleder Tom Stiansen, Cecilia Brækhus, Petter Schjerven og Aurora Gude.

«71 grader nord» ble et kjærkomment pusterom etter farens bortgang. Birk, som også hadde corona på nyåret, fikk en gyllen mulighet til å sette livet litt på pause og koble av med nye bekjentskaper.

– Det var helt fantastisk å oppleve hvor vakker natur vi har. Norge har ekstremt mye å by på. Jeg er en mann av natur, som pappa var.

NATURMANN: Birk Ruud på camp i «71 grader nord».

Nå går freestyleren travle tider i møte.

– Det nærmer seg OL-sesong, og det er jo stort. Men før det så kommer det mange konkurranser som jeg gleder meg til. Neste store er åpningen av verdenscupen i Sveits i slutten av oktober. Da får jeg muligheten til å finne ut hvordan jeg ligger an for sesongen, og det er spennende.