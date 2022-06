TV-STJERNE: Sophia Bush, her på White House Correspondents-galla i Washington i april. Her ser vi forlovelsesringen, men gifteringen har hun ennå ikke vist frem.

Sophia Bush har giftet seg

Ti måneder etter forlovelsen er «One Tre Hill»-stjernen Sophia Bush (39) og Grant Hughes (40) smidd i hymens lenker.

People har fått nyheten bekreftet fra retten i Tulsa County, som opplyser at en signert ekteskapslisens ble levert inn mandag.

Selv har ikke paret kommentert begivenheten.

Også Us Weekly har fått bekreftelse fra Tulsa County Clerk. Kilder informerer bladet at paret giftet seg i Philbrook Museum of Art, en villa i italiensk renessanse-stil. Mottagelsen fant angivelig sted i The Church Studio.

EKTEPAR: Grant Hughes og Sophia Bush på omvisning i Det hvite hus i april.

Hughes, amerikanske forretningsmann, fridde i august i fjor. Da hadde de vært kjærester i et års tid.

Bush meldte selv gledesstrålende nyheten på Instagram.

«Mitt hjerte brister», skrev hun under et bilde av de, der han sto på kne foran henne i båt ute på Como-sjøen i Italia.

Bush har ett annet ekteskap bak seg – med tidligere «One Tree Hill»-kollega Chad Michael Murray (40). Ekteskapet endte i skilsmisse etter bare fem måneder i 2005 – og etter et mislykket forsøk fra Bush på å få giftermålet annullert.

Skuespilleren, for tiden aktuell i serien «Good Sam», har siden vært i forhold med andre skuespillerkollegaer, som James Lafferty (36), Austin Nichols (42) og Jesse Lee Soffer (38).

