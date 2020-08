Strømmeguide: Fantastiske mysterier

Om du liker serier som har en ekstra utfordring å by på - et overnaturlig element, parallell verden eller uforklarlig mystikk - her er strømmetipsene for deg.

Nå nettopp

Veldig mange serier har et sentralt mysterium, men i denne runden tar vi for oss serier som også har et snev - eller solid dose - mystikk.

«Dark» (2017 - 2020), Netflix

Fra andre aviser