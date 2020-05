Foto: Loren Elliott / Tampa Bay Times

«Tiger King»-profil lurt av YouTube-stjerner

Til sine snaut 1,4 millioner abonnenter la Josh Pieters og Archie Manners ut det første intervjuet med Carole Baskin siden «Tiger King» ble sluppet på Netflix.

– Dette er det første offentlige intervjuet jeg gjør, sier Baskin i videoen.

Hun er sentral i dokumentarserien «Tiger King» som hovedperson Joe Exotics erkerival. Hun er dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue. Joe Exotic soner en 22 år lang fengselsstraff dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å drepe Baskin.

Baskin har holdt seg unna rampelyset etter at serien kom ut 20. mars, mye på grunn av at hun ikke liker at det antydes i serien at hun kan ha noe med forsvinningen til sin tidligere ektemann og mangemillionær Jack «Don» Lewis å gjøre.

– Jeg har ikke ord for å uttrykke hvor skuffet jeg er. Serien fokuserer på å være så slibrig og spekulativ som mulig for å lokke seere, har hun tidligere uttalt.

Likevel klarte de to YouTube-stjernene Josh Pieters og Archie Manners å få henne til å stille opp til et intervju, fordi hun trodde hun ble intervjuet av Jimmy Fallon og «The Tonight Show».

Usikker på fremtiden

Ved å overbevise Baskin til å tro at hun ikke kunne se Fallon på videosamtalen, men kun høre ham, og ved å bruke lydklipp av Fallon med spørsmål fra tidligere programmer fikk de intervjuet TV-profilen.

– Vi jobber med kattene hver dag i reservatet, sier hun i intervjuet.

Baskin forteller at de har 55 eksotiske katter i reservatet.

– På grunn av tapet av turistinntektene har vi vært nødt til å si opp halvparten av de ansatte. Heldigvis jobber dyrepasserne frivillig, så dyrene får likevel daglig oppfølging.

Videre sier hun at hun ikke vet hva fremtiden bringer.

– Etter covid-19 vet jeg ikke om vi noen gang vil ha muligheten til å ha omvisninger igjen.

Ba om tips

I kjølvannet av TV-serien fikk politiet fornyet interesse når det gjelder forsvinningen til Carole Baskins tidligere ektemann. Ingen har sett Lewis siden 8. august 1997.

«Siden Netflix og Covid-19-karantenen har gjort «Tiger King» til en magnet, så er det en passende anledning for meg å be om nye ledetråder.», skrev Hillsborough-sheriff Chad Chronister på Twitter.

Etter dette strømmet tipsene inn.

– Hvert eneste tips blir studert grundig. Vi håper å oppklare denne «cold case»-saken raskt ved hjelp av offentligheten, uttalte Chronister til CNN dager senere.

Chronister har selv sett hele «Tiger King», uten at han har fått noen aha-opplevelse rundt det gamle mysteriet.

– De presenterer sannelig denne historien på en spesiell måte for underholdningens skyld, sier han og sikter til serieskaperne.

Publisert: 04.05.20 kl. 09:28

