STOLT: Ethan Hawke med datteren Maya på en filmprisutdeling i Santa Monica i mars i fjor. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Skryter av skuespillerdatteren: – Hun er ekte vare

Ethan Hawke bruker Instagram til å rose datteren Maya etter at hun var å se «Stranger Things».

Maya Hawke (20) er et av de nye ansiktene i den ferske sesongen av «Stranger Things» på Netflix, der hun spiller Robin.

PÅ JOBB: Maya Hawke i sesong 3 av «Stranger Things». Foto: Netflix

Maya er datter av ikke bare én skuespiller, men to: Ethan Hawke og ekskona Uma Thurman.

Lørdag delte Ethan en videoplakat fra «Stranger Things» med bilde av nettopp datteren.

MOR OG DATTER: Maya Hawke og Uma Thurman på premieren på «The Theory of Everything» i New York i 2014. Foto: Larry Busacca / GETTY IMAGES/ AFP

«Noen av dere har kanskje gått glipp av henne i BBC – versjonen av «Little Women» i fjor. Noen av dere har kanskje gått glipp av det hun gjorde på Juilliard. Jeg vet mange av dere har gått glipp av flere av videregående-produksjonene – jeg gikk til og med glipp av et par selv, og jeg er faren hennes.» skriver Hawke og fortsetter:

«Noen av dere kjenner kanskje til musikken hennes, og andre gjør det kanskje ikke, men folkens: Bli kjent med MAYA HAWKE. Hun er ekte vare.»

Innlegget er vist drøyt 165.000 ganger, og skuespiller Laura Dern er blant dem som har kommentert.

«Ja, det er hun!» skriver «Big Little Lies»-stjernen.

20-åringen har tidligere sagt hun var usikker på om hun ville følge i foreldrenes fotspor.

– Jeg motsatte meg det litt, siden det var familiebedriften, til jeg innså at det var det som gjorde meg mest glad og at det var det jeg var best til, sa hun til WWD ifølge People.

Pappa Ethan sa til People i 2018 at datteren ikke oppdaget skuespill før på videregående, men at hun «alltid har vært kunstnerisk og skrevet dikt og sunget sanger.»

Maya Hawke ble tilbudt rollen i «Little Women» mens hun fremdeles studerte drama på Juilliard, men valgte å slutte på skolen for å ta rollen.

Publisert: 08.07.19 kl. 03:54