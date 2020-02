NY ROLLE: Badgley, her fotografert i Beverly Hills i juli 2018, står nå foran papparollen. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Penn Badgley skal bli pappa

TV-stjernen Penn Badgley og kona Domino Kirke-Badgley melder at de venter barn igjen, etter å ha gjennomgått to spontanaborter.

Badgley (33) ble verdenskjent som stort sett sympatiske Dan Humphrey i «Gossip Girl». De siste årene har han spilt mer psykopatiske Joe Goldberg i «You». Han er gift med Domino Kirke (36), som er søster til «Girls»-skuespiller Jemima Kirke. Hun er sanger og jobber som doula – en fødselsassistent.

Mandag delte hun et bilde av en gravid mage på Instagram, og skrev: «På vei igjen … Graviditet etter tap er noe helt annet. Etter to spontanaborter på rad var vi virkelig klare til å gi opp. Jeg sluttet å stole på kroppen min og begynte å akseptere at jeg var ferdig med forsøkene. Som fødselsassistent har jeg sett og hørt alt. Det krever alt jeg har å kjærlig løsrive meg fra tapene jeg har opplevd og stå i min egen opplevelse.»

Penn og Domino giftet seg i februar 2017. Hun har en sønn på ti år fra et tidligere forhold.

