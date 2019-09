NRK må svare for kritikken mot «Folkeopplysningen» - elevene får ikke si noe

Kringkastingsrådet behandler klagene som er kommet inn på programmet «Folkeopplysningen», som ble beskyldt for å sende ut «fake news». Elever og rektor får ikke lov til å si noe under behandlingen.

Oppdatert nå nettopp







– Vi har pr. i dag mottatt 18 klager på «Folkeopplysningen», sier rådets sekretær Erik Skarrud til VG.

Elever og rektor ved Lillestrøm videregående skole får ikke lov til å si noe i behandlingen, selv om de i utgangspunktet var invitert for å si noe.

– Rådet ønsker å holde diskusjonen på et prinispielt og overordnet nivå, sier Skarrud.

Prosjektredaktør Jan Egil Ådland orienterte på møtet tirsdag.

MASSIV KRITIKK: Statsminister Erna Solberg, valgminister Monica Mæland og valgforsker Bernt Aardal var blant de mange som var kritiske til NRK-programmet «Folkeopplysningen» – og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har ikke vært så flinke til å kommunisere hva programmet dreier seg om, sa han på møtet.

Han gjorde det også klart at om de har påvirket en eneste stemme, er det én for mye.

Medlem i Kringkastingsrådet, tidligere politiker Trude Drevland, var ganske krass i sin kritikk. Hun pekte på valgloven, som sikrer frie og uavhengige valg. Hun mener det hele tenderer til juks.

– Jeg fortviles over at vi mindre og mindre skjønner verdien av demokratiske prosesser. Dette er ikke troverdig journalistikk og ikke etisk riktige vurderinger av NRK. Dette handler om tilliten til mediene. Ikke råd til å skusle med.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk beklaget at elevene ikke fikk anledning til å si noe under møtet, men la til:

– Det som bekymrer meg mest i denne saken er det politiske presset NRK har blitt utsatt for. Alle har vært ute med tungt skyts mot NRK. Dette er viktig samfunnsmessig journalistikk.

Det vakte sterke reaksjoner da det før valget ble kjent at NRKs «Folkeopplysningen» har manipulert elever ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år gjennom bruk av en falsk valgomat, falske annonser, falske nettaviser og kontoer på sosiale medier.

les også Fagforeningsleder i NRK: – «Folkeopplysningen» bør klages inn til PFU

Målet var å påvirke høstens skolevalg ved å få elevene til å stemme på Senterpartiet, og på den måten vise hvordan man kan la seg påvirke av «fake news».

– Dette nærmer seg en skandale, uttalte valgforsker Bernt Aardal til VG.

Valgminister Monica Mæland kalte stuntet for «fullstendig uakseptabelt» og statsminister Erna Solberg mente NRK hadde gjort en feilvurdering.

les også Elever om Folkeopplysningens valg-stunt: – En positiv tankevekker

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa til VG at han registrerte kritikken som har kommet, men hadde ingen planer om å komme med noen beklagelse.

– Nå skal vi ta debatten og vi skal evaluere metodene. Men vi må ikke glemme at programmet skal vises om to måneder. Det er ikke slik at publikum i Norge er utsatt for falske nyheter fra NRK. Hverken jeg, eller du, eller noen av dem som nå har vært kritiske har vært eksponert for falske nyheter, uttalte han til VG.

Valgforsker Bernt Aardal var en av dem som reagerte sterkest på «Folkeopplysningen» og metodene de hadde benyttet seg av. Han har spekulert i om det hele kan være ulovlig.

– Det er det hverken Aardal eller jeg som avgjør. Vi har selvsagt vurdert dette juridisk, og jeg ser i Aftenposten at rettsprofessor Eivind Smith mener dette ikke er ulovlig, men skjer det en slik vurdering får vi ta det når det kommer, uttalte Thor Gjermund Eriksen til VG.

les også NRK-sjefen etter kritikkstorm: Vil ikke beklage «Folkeopplysningen»-stunt

Klagene på «Folkeopplysningen» vil bli behandlet etter lunsj i dag og det blir innledning v/ prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK, produsentene Lasse Nederhoed og Tor Erik Olsen i Teddy TV. Rektor Øyvind Sørlie og fire elever fra Lillestrøm VGS vil også være til stede.

Publisert: 17.09.19 kl. 09:19 Oppdatert: 17.09.19 kl. 12:45







Mer om