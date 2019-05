DØD: Freddie Starr ble først kjent på 1960-tallet som vokalist i popgruppen The Midnighters. På 1970-tallet slo han for alvor gjennom som TV-komiker. Dette bildet er fra 2015. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Komiker-stjerne funnet død

Den kjente britisk komikeren Freddie Starr ble torsdag funnet død i sitt hjem i Spania. Starr ble 76 år gammel.

Det skriver flere engelske medier, deriblant The Telegraph.

Starr ble først kjent på 1960-tallet som vokalist i popgruppen The Midnighters som var i stallen til Beatles-manager Brian Epstein.

På 1970-tallet slo han for alvor gjennom som TV-komiker og i årene som fulgte ble han blant bransjens best betalte i selskap med størrelser som Benny Hill, Frank Carson og Jim Davidson.

STJERNE: Freddie Starr var stjerne i en rekke forskjellige TV-show i perioden 1970 til midten av 1990-tallet. Foto: PA / PA Wire

Han var med i en rekke TV-show som Freddie Starr (1993-94), The Freddie Starr Show (1996–98) og An Audience with Freddie Starr i 1996.

Etter at dødsfallet ble kjent torsdag ble Freddie Starr hyllet i sosiale medier som «en av de største».

Han var også «hovedpersonene i en av de mest legendariske tabloide forsider som The Sun sto for i 1986: «Freddie Starr spiste hamsteren min». Saken var sludder, men ga komikeren Starrgod publisitet.

Ved årsskiftet 2012/2013 fikk Starr mye omtale etter at han ble arrestert mistenkt for seksuelle lovbrudd i kjølvannet av Jimmy Savile-skandalen.

Starr ble en del av saken da en kvinne anklaget ham for å ha mishandlet henne da hun var 14 år gammel. Kvinnen sto fram i en ITV-dokumentar, og sa at mishandlingen hadde skjedd i forbindelse med TV-programmet Clunk Click med Jimmy Savile på 70-tallet.

Starr ble aldri siktet eller tiltalt for såkalte «historiske seksuelle overgrep». Han skal etterpå ha sagt at anklagene gikk så inn på at han at en periode vurderte å ta sitt eget liv, skriver The Telegraph.

Starr som egentlig het Frederick Leslie Fowell var gift fire ganger og etterlater seg seks barn.

Publisert: 10.05.19 kl. 09:29