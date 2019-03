OPPHAVSKVINNEN: Candace Bushnell på Princess Grace Awards i New York i fjor. Foto: Steven Bergman / AFF

Ny «Sex og singelliv»-serie kommer på TV

«Sex og singelliv»-forfatter Candace Bushnell (60) har skrevet ny bok. Sånt blir det TV-underholdning av.

15 år etter at siste episode med Sarah Jessica Parker (54), Kim Cattrall (62), Kristen Davis (54) og Cynthia Nixon (52) rullet over skjermen, kommer nyheten om at Paramount TV og Anonymous Content har gått sammen om å lage en oppfølger.

Forfatter Candace Bushnell, som skrev 1996-boken «Sex and the City» – grunnlaget for suksesserien «Sex og singelliv (1998–2004), har skrevet ny bok. Den har tittelen «Is There Still Sex in the City?» og kommer i butikkhyllene i august.

Allerede nå er det bestemt at også denne boken skal bli TV-serie – med Bushnell som manusskribent bak førsteutkastet. Hun skal også være medprodusent, opplyser insidere til TheWrap.

Nyheten om TV-prosjektet omtales i mange store medier, deriblant Deadline og nyhetsbyrået Wenn.

Boken, og serien som nå er under utarbeiding, handler om sex, kjærlighet, relasjoner, ekteskap og vennskap etter fylte 50 år. Også denne gangen er New York sted for begivenhetene. Den retter også fokuset mot presset kvinner opplever om å holde seg unge og vakre.

Angivelig er ingen skuespillere knyttet til TV-prosjektet. Det er dermed uvisst om noen av stjernene som spilte i forgjengeren, som alle har rundet 50 siden sist, gjør reprise. Kanskje dreier det seg denne gangen om helt nye karakterer.

2008: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall og Kristin Davis på prisgalla i New York. Foto: Peter Kramer / AP

Helt siden «Sex og singelliv» rundet av, har det vært spekulert i om det vil komme en fortsettelse. Skuespillerne har selv uttalt seg i vekslende ordelag om muligheten for det. Sjansene har ikke sett særlig store ut etter at Parker og Cattrall havnet i verbal klinsj i fjor.

I 2008 og 2010 ble det laget Hollywood -produksjoner basert på serien.

Også to andre av Bushnells bøker har blitt TV, «Lipstick Jungle» og «The Carrie Diaries». De har imidlertid ikke kunnet skilte med like stor suksess.

Tilbakeblikk på filmpremieren i 2010:

