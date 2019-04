I HARDT VÆR: Felicity Huffman og Lori Loughlin utenfor rettssalen i Boston onsdag. Foto: AP

TV-stjernene Felicity Huffman og Lori Loughlin kan bli dømt til fengsel

Felicity Huffman (56) og Lori Loughlin (56) møtte begge i retten på nytt i Boston onsdag.

De verdensberømte skuespillerne må svare for beskyldningene om å ha svindlet sine døtre inn på eliteskoler i USA. Nyheten om den omfattende korrupsjonssaken sprakk i midten av mars i år.

Bakgrunn: «Frustrerte fruer»-stjernen arrestert av FBI

Huffman, kjent fra blant annet «Frustrerte fruer», «American Crime» og «Transamerica», og Louglin, best kjent fra «Full House» og «Fuller House», møtte begge i går til andre høring i saken.

Huffman, som siste hadde med seg skuespillerektemannen William H. Macy (69), kom denne gangen i følge med sin bror, Moore Huffman. Han holdt sin søster i hånden både på vei inn og ut av rettsbygningen. Mens Huffman så svært alvorspreget, smilte Loughlin til de alle som hadde samlet seg utenfor lokalene. Hun skal også ha tatt seg tid til å skrive autografer.

Fått med deg: TV-gigant bryter med Lori Loughlin etter tiltalen

Loughlin kom sammen med sin medtiltalte ektemann, motedesigner Mossimo Giannulli (55).

Risikerer fengsel

CNN melder at påtalemyndigheten vil be om fengselsstraff for alle de involverte i saken, og at Huffman og Loughlin – hvis de blir dømt eller erklærer seg skyldig – vil få en fengselsstraff på mellom seks måneder og to år. Nettstedet Deadline skriver på sin side at maksimumsstraffen for det de er tiltalt for, er fem års fengsel.

Nå gjenstår det ifølge CNN å se om det blir en ordinær rettssak, eller om de tiltalte celebritetene vil inngå en tilståelsesavtale for å unngå åpen rettssak.

Nyhetsbyrået AP skriver at høringene kun varte noen få minutter, og at ingen av de tiltalte stjernene uttalte seg.

STØTTESPILLER: Felicity Huffmann kom hånd i hånd med broren, Moore Huffman. Foto: Paul Marotta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Huffman, Loughlin og Giannulli er blant 50 rike amerikanere som er tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser. Saken har vakt massive debatter rundt at de «rike og berømte» har sikret seg ytterligere fortrinn ved å jukse seg til høyere utdannelse.

De tre erklærte seg hverken skyldig eller ikke skyldig under rettsmøtet i The John Joseph Moakley Courthouse onsdag. Først senere vil de måtte ta stilling til tiltalen.

Alle tre er løslatt mot svimlende høy kausjon. Ifølge CBS fikk partene under onsdagens høring fikk de tiltalte presentert hvilke retningslinjer de har å forholde seg til under løslatelsen. Blant annet er de ilagt restriksjoner når det gjelder reising. Skal de ferdes utenlands, må de søke retten om tillatelse. De er ilagt forbud mot å ha våpen hjemme, og ethvert annet brudd på loven vil føre til opphevelse av løslatelsen.

Påtalemyndigheten hadde søkt om å ilegge alle tre forbud mot å diskutere saken med sine ektefeller og barn, men dette satte dommeren foten ned for.

BLID: Lori Loughlin bevarte fasaden, mens ektemannen Mossimo Giannulli var mer alvorspreget. Foto: CJ GUNTHER / EPA

Tiltalene går også ut på at flere eksamener før opptak skal være utført av en annen enn studentene selv. Saken har fått navnet «Operation Varsity Blues».

Fått med deg? Dette har skjedd med «Under samme tak»-stjernene

Blant skolene som er involvert i skandalen, er Georgetown University, Stanford University, University of San Diego, USC, University of Texas, Wake Forest, Yale og UCLA. Enkelte foreldre skal ha betalt opp mot 50 millioner kroner for å få sine håpefulle inn på de mest prestisjefylte skolene.

Ingen universiteter eller studenter er tiltalt i saken, men en mann ved navn William Singer (58) og hans selskap Key Worldwide Foundation er tiltalt for å ha regissert og iscenesatt hele skandalen. Singer har innrømmet sin delaktighet i saken og allerede erklært seg skyldig.

Publisert: 04.04.19 kl. 10:27