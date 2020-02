HYLLES: Det blir tårevått denne lørdagen, for Chris Holsten som brister i gråt flere ganger under sin TV-kveld. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

VG anmelder «Hver gang vi møtes» låt for låt: Chris Holstens dag

Det blir en følelsesladet kveld for Chris Holsten (26), som lørdag hylles av sine kollegaer.

Artistene Aslag Haugen, Morgan Sulele, Frida Ånnevik, Tuva Syvertsen, Linnea Dale og Odd Nordstoga skal alle tolke et knippe av Chris Holstens låter i kveldens «Hver gang vi møtes».

26-åringen slo gjennom som soloartist i 2015 med låten «Layers», og er den yngste artisten som hittil har vært med i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

VGs anmelder Tor Martin Bøe vurderer opptredenene fortløpende. Du kan selv gi ditt terningkast til fremføringene under:

Følelsesladet kveld

Holsten hadde på forhånd lovet kameratene å ikke gråte på TV, et løfte som viste seg å være umulig å holde.

Det renner bokstavelig talt over for artisten i lørdagens episode, når alle rundt bordet dykker ned i hans repertoar og bakgrunnen for at nettopp de låtene ble skrevet.

I SENTRUM: Chris Holsten omgitt av (f.v.) Tuva Syvertsen, Frida Ånnevik, Morgan Sulele, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Aslag Haugen. Foto: Vegard Breie/TV 2

Særlig blir det i overkant følelsesladet når han snakker om sin funksjonshemmede søster, syv år eldre Therese. De andre deltagerne rykker også godt i Holstens hjerterot når de fremfører kjærlighetssangene hans.

Tidligere har Odd Nordstoga, Aslag Haugen og Linnea Dale fått sine sanger tolket og fremført. Under kan du lese alle VGs anmeldelser av låtene.

Morgan Sulele, Frida Ånnevik og Tuva Syvertsen gjenstår, før den niende sesongen av «Hver gang vi møtes» avsluttes med duetter.

Publisert: 01.02.20 kl. 19:31

