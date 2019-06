BEKLAGER: Linnéa Myhre. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Linnéa Myhre slaktet «Influenserne» i Aftenposten: Var inhabil

Skrev krass anmeldelse mens hun selv var i gang med innspillingen av «Bloggerne». Nå legger Myhre seg flat.

– «Influenserne» er i beste fall Nille-versjonen av «Bloggerne», het det fra Myhres penn i Aftenposten 3. mai.

TV-serien «Influenserne», som vises på Dplay og FEM, ble belønnet med terningkast 2 av blogglegende, forfatter og samfunnsdebattant Linnéa Myhre.

Serien går tett på et utvalg personligheter kjent fra sosiale medier.

Nå avslører Medier24 at Myhre hadde en dobbeltrolle. For mens hun selv felte dom over «Influenserne», var hun også i gang med innspillingen av TV2-serien «Bloggerne», hvis kommende sesong hun deltar i.

Som Myhre påpeker i anmeldelsen, er det visse likheter mellom konseptene.

Ifølge Medier24 bekrefter TV2 at Myhre ble hyret til «Bloggerne» i januar, med innspillingsstart i februar.

Ga ikke beskjed

Mediesjef Hanne McBride i Discovery, som står bak «Influenserne», forteller nettstedet at de merket seg Myhres dobbeltrolle i saken.

– Hun hadde ikke gitt beskjed til oss om at hun var castet til «Bloggerne» da hun skrev anmeldelsen, og Myhre sier til oss at hun rett og slett ikke hadde tenkt på den rolleblandingen, sier Cecilie Asker, kulturansvarlig i Aftenposten, til Medier24.

Aftenposten har nylig hentet inn Myhre for å følge reality-TV. Asker tar selvkritikk for ikke å ha fulgt opp habilitetsspørsmålet godt nok.

Linnéa Myhre selv beklager dobbeltrollen overfor Medier24, og medgir at hun gjort en feil.

– Det skal jeg ikke gjøre igjen. Jeg er veldig lei meg for det, sier hun.

– Det er en nybegynnerfeil. Jeg har ikke drevet med anmelderi så veldig lenge, og her koblet jeg det ikke engang. Det må jeg ta på min kappe.

