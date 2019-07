TV-PAR: Adrianne Palicki og Scott Grimes på en «The Orville»-tilstelning i Hollywood i april i år. Foto: ROBYN BECK / AFP

Amerikanske medier: TV-stjerner skilles to måneder etter vielsen

Adrianne Palicki (36) skal mandag ha søkt om skilsmisse fra Scott Grimes (48) – åtte uker etter at de giftet seg.

Nå nettopp

En rekke amerikanske medier, deriblant TMZ, The Blast og People, omtaler bruddet basert på innsyn i rettsdokumenter fra Los Angeles.

Årsaken til at Palicki vil skilles fra ektemannen, er ikke kjent. Ingen av de to har så langt kommentert saken.

Begge er aktuelle i science fiction-serien «The Orville», men både Palicki og Grimes har figurert i en rekke TV-serier. Grimes hadde blant annet en rolle i «Akutten» og «American Dad».

Skuespillerparet, som ble smidd i Hymens lenker i mai, skal begge ha vært til stede under Comic Con i San Diego i helgen for å skape blest om «The Orville».

Skilsmissen blir den første for Palicki, mens Grimes har vært gift to ganger tidligere. Han har to barn med sin første kone. Palicki har ingen barn.

Publisert: 24.07.19 kl. 06:44