«Little Britain»-duoen beklager «blackface»-vits

Matt Lucas og David Walliams «Little Britain»-show har blitt fjernet av BBC og Netflix. Nå beklager duoen selv at de har spilt karakterer med mørk hudfarge.

Lucas og Walliams har fått kritikk for bruken av svart ansiktsiktsmaling, kjent som «blackface», og deres fremstilling av asiater og folk med mørk hud.

Nå forteller duoen at de angrer på at de har skapt og spilt karakterer med en annen hudfarge.

– Det var galt, og vi beklager på det dypeste, skriver Lucas i en melding på Twitter.

«Little Britain» har vært en seersuksess i England fra 2003 til 2006, etter å ha tatt steget fra radio til TV. De senere årene har de utgitt noen spesialepisoder, senest en coronaspesial i april.

Denne uken ble serien fjernet fra både BBC og Netflix. Den beslutningen ble gjort på grunn av bruken av ansiktsmaling, og reaksjoner mot det, som har kommet i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsen.

«Little Britain»-duoen har også tidligere beklaget seg for måten de har fremstilt sine karakterer på.

– Hvis jeg kunne skrudd tiden tilbake og laget «Little Britain» på nytt, så ville jeg ikke lagd sketsjer om transpersoner, eller spilt karakterer med svart hudfarge. Jeg ville rett og slett ikke lagd det programmet nå, det støter mennesker. Vi lagde en ondere type komedie før, sa en selvkritisk Lucas i 2017, ifølge BBC.

Også oppfølgerserien «Come Fly With Me» har blitt fjernet fra Netflix.

Det har vært debatt rundt en episode av «Fawlty Towers» også. Episoden «The Germans» ble igjen gjenstand for debatt i Storbritannia etter at det ble kjent at BBC ville fjerne tilgangen til den i kjølvannet av Black Lives Matter-protestene. Men i etterkant har BBC gått tilbake på den beslutningen.

