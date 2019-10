FJERNER INNLEGG: Tore Sagen sier det er bedre å fjerne innslaget enn at noen skal bli lei seg. Foto: Espen Braata / VG

Tore Sagen etter reaksjoner: Fjerner innslaget

Etter massive reaksjoner på et innlegg på «Radioresepsjonen», skal innslaget fjernes etter initiativ fra programlederne selv.

Det var i spalten «Flauhetskonkurransen» Tore Sagen tirsdag leste opp et notat som harselerte med både Greta Thunberg og «negre». Ifølge prosjektsjef i P13, Stig Holmer, var innslaget parodi og tydelig forklart i forkant og etterkant at det ikke var Sagens egentlige meninger.

Flere har reagert på innlegget og mener det er eller legitimerer rasisme, blant andre NRK-kollegene Jonis Josef og Abiel Tesfai og samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi.

På spørsmål om hvordan han har opplevd reaksjonene, sier Sagen til VG:

– Det har vært en fyllebøtte av hat rett og slett. Jeg tro ikke det er noen av dem som har forstått eller vil forstå konteksten, noe som er forståelig når man først har hisset seg opp.

– Jeg tror de aller fleste som hørte sendingen og hører «Radioresepsjonen» forstår det. Det er en tydelig kontekst der, men i det skjer i det øyeblikket det deles og når ut og til andre som aldri hørt på «Radioresepsjonen».

Programlederen og komikeren understreker:

– Det aller viktigste er: Dette var et innslag hvor jeg skulle gjøre noe av det aller flaueste jeg vet i verden - og det flaueste jeg vet er rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer. Så er dette delt i sosiale medier, i stor grad uten kontekst, og da høres det ut som jeg er den største rasisten – noe jeg ikke er!

Han sier også at reaksjonene nå får konsekvenser.

– Jeg har hatt lyst til å ta det vekk fra NRKs podkast og radiosendinger fordi innslaget ble misforstått og mange ble støtt. Vi som lager «Radioresepsjonen» synes det skal være et inkluderende tøyseprogram uansett kjønn, hudfarge eller legning. Dette ble ikke tredd nedover hodene våre, det var vi i «Radioresepsjonen» som synes innslaget skulle fjernes. Sjefene er restriktive med å avpublisere, sier Sagen.

– Men kommer det til å bli fjernet?

– Ja, siden dette ble misforstått, er det bedre å ta det bort enn at folk skal bli lei seg av det. Men intensjonen var å vise at rasisme og klimafornektelse er det flaueste jeg vet om. Det var motivet.

– Tror du dette vil gjøre deg mer forsiktig framover?

– Ja. Uten at jeg føler meg kneblet. Jeg sitter igjen med inntrykket at man skal passe seg for hva man sier. Og at kontekst er fryktelig viktig å vise.

Sagen understreker at han mener det er stor takhøyde for komikere i Norge:

– Vi i «Radioresepsjonen» har følt at vi har kunnet si mye rart. Det er veldig sjelden noen som reagerer på det. Vi har holdt på i femten år, men det har ikke vært mange kontroverser.

