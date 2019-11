MØTTES PÅ TV: Paret møtte hverandre under innspilling av «Skal vi danse» i 2017 og gikk helt til topps i sesongen. Foto: Hallgeir Vågenes

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen er forlovet

«Senkveld»-verten annonserte nyheten selv på Facebook fredag ettermiddag.

I innlegget deler Olafsen (29) kyssebilder av seg selv og sin nye forlovede, danser Jørgen Nilsen (29), med ringen i fokus.

«Resten av livet, minst», skriver hun – etterfulgt av et rødt hjerte.

De to møttes under innspillingen av «Skal vi danse» på TV 2 i 2017, der de var dansepartnere. De to gikk helt til topps i sesongen, men hadde den gang kjærester på hver sin kant.

To måneder etter seieren bekreftet imidlertid Nilsen at han var blitt singel igjen. I mai 2018 bekreftet også Olafsen at hun var blitt singel. I september sto de frem som par.

Paret kjøpte en del av en tomannsbolig på Nordstrand i sommer – og annonserte i september at Olafsen er gravid. Hun har termin i mars.

– Ved siden av å ha vært mye trøtt, har jeg også vært litt kvalm. Men ikke sånn uoverkommelig. Jeg tar en dag av gangen og håper at det skal gå veldig fint. Jeg er jo datter av min mor og hun jobbet omtrent helt frem til vannet gikk. Så jeg tror det skal gå bra, uttalte Olafsen til VG for noen uker siden.

Samboeren er også i år aktuell i «Skal vi danse», denne gang som instruktør for Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30). De to kjemper i kvartfinale lørdag.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Olafsen.

