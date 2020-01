USIKKER: Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) er ikke så sikker på hva som er der ute. Foto: HBO

TV-anmeldelse «The Outsider»: Sannheten er ganske langt ute

Tradisjonell krim som seigt og passe elegant blir tradisjonell Stephen King.

«The Outsider»

Krim/skrekkserie i ti deler basert på en roman av Stephen King

På HBO Nordic mandager

Med: Ben Mendelssohn, Mare Winningham, Jason Bateman, Cynthia Evrio m.fl.

En elleve år gammel gutt blir funnet misbrukt, maltraktert og drept i en småby i Georgia. Ubestridelige bevis gjør at politimann Ralph Anderson (Ben Mendelssohn) arresterer Terry Maitland (Jason Bateman) i all offentlighet. DNA-funn og alt er på plass.

Så da skulle saken være løst?

Så lett er det selvsagt ikke i en Stephen King-historie (ja, her er han igjen). I alle fall ikke en som er omformet til ti episoder TV av Richard Price (The Wire, The Deuce, The Night Of).

USIKKER: Jeannie Anderson (Mare Winningham) er ikke så sikker på om ektemannen takler arbeidsoppgavene sine. Foto: HBO

Det som først viser seg å være en åpenbar sak, beveger seg saaaaakte mot noe helt annet. For hvordan kan den angivelige barnemorderen Maitland beviselig være på et helt annet sted, i en helt annen by, samtidig som han skal ha drept gutten? Hvorfor begynner flere i byen å se en mystisk mann med hettejakke? Og hva er det med dette røde, ildrøde nakkeutslettet som flere får?

Holly Gibney (en fantastisk Cynthia Erivo) trekkes inn. Privatdetektiv med sans og sanser som plasserer henne på et udefinert sted i autismespekteret, med en evne til å tolke virkeligheten helt unikt. Der løsningen viser seg å ligge et sted langt bortenfor det trauste politifolk er vant med, og i alle fall vil akseptere. Selv om de burde vedkjenne seg Sherlock Holmes-dogmet om at hvis man bare eliminerer det umulige, så vil man sitte igjen med det som faktisk skjedde, selv om det også virker usannsynlig.

Her der det veldig mye usannsynlig. Kombinasjonen av Price og King gjør usannsynlighetene flere busemenn mer troverdig enn man først skulle tro. Selv om tempoet, før man venner seg til det, er så treigt at det tidvis føles som om handlingen står fast i trafikken.

USIKKER: Yunis Sablo (Yul Vazquez) er Anderssons kollega i etterforskningen av denne etterhvert bisarre drapssaken. Han er ikke sikker på hva som har skjedd. Foto: HBO

Det lekre håndverket og håndlaget fra serieskapere og skuespillere gjør miniserien bedre enn historien som sakte tegnes opp. Spesielt australske Ben Mendelssohn. Han har til nå primært fått den takknemlige, men etterhvert noe repetitive «type castingen» som film-slemming. Gjerne i historier som slutter på tallet én («Rouge One», «Ready Player One»). Her får han spille ut den alvorlige og dunkle siden av seg selv.

Cynthia Erivo vant nylig en Golden Globe, og gjør den tidligere bikarakteren i Kings «Mr. Mercedes»-trilogi, Holly Gibney, til den mest rolige og rasjonelle av alle involverte, samtidig som hun agerer både Mulder og Scully i ett.

Serien tør å ta seg selv så gravalvorlig at den sjelden griper til enkle triks for å skremme. I stedet jobbes det møysommelig for å vri handlingen fra å være en tradisjonell krim, til å bli en stadig skumlere og overnaturlig skrekkhistorie. Slik blir «The Outsider» etter hvert mer for dem som mente at løsningen på første sesong av «True Detective» var for realistisk.

Alle andre vil sannsynligvis synes denne episoden av «X-files» ble litt for lang.

Anmelderen har fått se seks av ti episoder.

Publisert: 13.01.20 kl. 17:43

