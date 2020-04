NRK setter Flesvig og «Førstegangstjenesten» på vent

Det spøker for den planlagte premieren på «Førstegangstjenesten». Også «Side om side» er utsatt på ubestemt tid.

Nå nettopp

Opprinnelig skulle innspillingen av «Førstegangstjenesten», der Herman Flesvig (28) spiller flere roller, starte 15. april. Planen var at serien skulle på lufta igjen før sommeren.

Som på så mange andre områder setter coronaviruset en stopper for det.

Fikk du med deg hvordan det gikk da Herman Flesvig dro på hytta? Her beklager komikeren (artikkelen fortsetter under videoen):

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, sier til Kampanje at de ikke vet når de kan dra i gang, men at de i verste fall kanskje får publisert halvparten av episodene etter planen, og at resten får komme senere.

– Vi har utsatt opptaksstart litt, men det er en produksjon som er ganske fleksibel og rask å få opp på beina, sier hun til nettstedet.

Lest denne? Kardashian-familien filmer siste episode med mobilen

(Artikkelen fortsetter under videoen)

TV-seerne fikk en smak på komiserien før jul, da to episoder ble lansert. NRK kunne skryte av strømmerekord på NRK TV.

«Takk og lov at ikke Herman Flesvig skal forsvare landet», skrev VGs anmelder og serverte terningkast 4.

Nå er det duket for ti nye episoder – som altså kan la vente på seg. Det er Flesvig selv som har skrevet manuset til serien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOMI-STJERNER: Pernille Sørensen og Tore Sagen i sesong syv av «Side om side». Foto: NRK

Også «Side om Side» er lagt på is enn så lenge. Innspillingen av sesong åtte skulle startet denne uken, men er i stedet utsatt på ubestemt tid, får VG opplyst fra NRK.

– Alle gledet seg til å lage en ny sesong, men de gjeldende smitteverntiltakene gjør det umulig å forsvare en slik produksjon, sier prosjektleder Sigmund Falch.

les også Jon Almaas er Norges tøffeste kjendis: – Synd at pokalen er så stygg

– Selv om dette selvfølgelig er veldig trist både for oss og fansen, så tror vi alle forstår at det viktigste akkurat nå, er at vi forholder oss til de gjeldende anbefalinger og regler fra helsemyndighetene. Så får vi trøste oss med at det hele en dag vil normalisere seg, og at vi står klare for å lage mer moro fra nabolaget på Granli når tiden er moden for det, forklarer Falch.

les også Jon Almaas og Henriette Steenstrup nytt TV-par

les også TV-serieanmeldelse «Aldri voksen»: Voksensmerter

les også Lager ti nye episoder av «Førstegangstjenesten»

les også Herman Flesvig gir 113 stemmer i «Rutete Ninja»: – Mer fysisk krevende enn jeg trodde

Publisert: 02.04.20 kl. 10:26

Les også

Fra andre aviser