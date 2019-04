Hivju på «Game of Thrones»-premiere i Oslo: – Har gitt alt jeg kan

COLOSSEUM KINO (VG) Kristofer Hivju (40) frydet seg over å møte fansen på hjemmebane. Men de som tror han jukser med rødfargen på skjegget, må tro om igjen.

Oppdatert nå nettopp







Slagsmål, riddere og zombier sørget for å prege gatebildet utenfor Colosseum kino i Oslo mandag kveld, der premieren på den aller siste sesongen av « Game of Thrones » ble vist.

Oppdatert? Her er alt du må vite om serien

Det store trekkplasteret var likevel Kristofer Hivju, som spiller Tormund Giantsbane i den legendariske HBO-serien.

– Dette er fantastisk! Den norske fansen er den beste! ropte skuespilleren som kom til premieren sammen med kona Gry Molvær Hivju (48).

les også Alt du må vite om «Game of Thrones»

Det er med blandede følelser Hivju tar farvel med Tormund.

– Det blir trist, men seks år er lang tid, så jeg føler at jeg har gitt alt jeg kan til den rollen. Vi har hatt et eventyr sier han om seg og kona, som sammen med parets barn har tilbrakt lange innspillingsperioder nær settet – og på settet.

Gry Molvær Hivju sier at «Game of Thrones» har vært en stor del av livene deres.

– Det er litt trist at det er slutt, men også litt godt, innrømmer hun til VGTV på den svarte løperen.

Ekte farge

På spørsmål fra VG om fargen på håret og skjegget – som er hans store varemerke – virkelig er så rød, eller om han fikser på fargen litt innimellom iblant, svarer en brølende Hivju:

– Det er ikke en fargetone i dette skjegget her! Det skal sies!

Se hele direktesendingen fra premieren i opptak under (artikkelen fortsetter under videoen):

Hivju er veldig takknemlig for årene som Tormund.

– Jeg har fått muligheten til å spille en fantastisk karakter i seks år. For hver sesong å finne på noe nytt, det har vært en gave. Men jeg vil ikke gi noen spoilere for sesongen. Nå er det seks uker med hysteri, smiler han på vei inn i lokalet.

– Selv ikke Gry vet hva som skjer til slutt, selv om hun har vært på settet.

Riise tror kona blir fan

Nå gleder Hivju og kona seg til en tur i Europa, før de skal gyve løs på felles dokumentarprosjekt, som de snakket med VG om i forrige uke.

Grønn på «Game of Thrones»? Her får du innføring

På gjestelisten sto blant andre John Arne Riise (38) og hans snart høygravide kona Louise Angelica Riise (29). Mens han er stor fan av serien, og spesielt begeistret for rollefiguren John Snow, er kona helt grønn på «GOT»-universet.

– Hun har ikke sett noe, så jeg håper å henne bit av basillen nå, sier Riise, som nylig sa opp direktørjobb på Malta etter tre måneders ansettelse.

les også «Game of Thrones»: Grei stemning før lokal zombieinvasjon

Louise Angelica skyter inn:

– Jeg har ikke forstått hysteriet med «Game of Thrones», men jeg ser jo at det er veldig populært. Får håpe jeg blir hektet på det i kveld. Men det er ikke sikkert det er for meg.

– Jeg tror hun kommer til å bli hektet. Jeg elsker det, sier Riise.

De to venter barn om omtrent tre måneder, men synes det er bra å komme ut og gjøre litt andre ting. Tegningene til huset de skal bygge i Drammen, er under arbeid, så nå er det spennende tider i vente.

– Nå blir vi i Norge fremover, og en liten en skal stå i fokus, sier Riise, som med dette blir firebarnsfar.

(Artikkelen fortsetter under VGTV-intervjuet)

Dette er imidlertid parets første felles barn, og Louise Angelica blir mamma for første gang. De to har allerede røpet at det er liten gutt inne i magen og sier til VG at de har tre navn på blokken som de funderer på. Hvilke, vil de imidlertid ikke røpe.

Når det gjelder huset de skal sette opp, sier Riise at de vil ha det «perfekt».

– Vi har ventet i mange år på å finne den perfekte tomten å bygge på, og da vil vi at det skal bli akkurat sånn som vi vil ha det, sier han.

– Utsikten er flott, forteller Louise, som nå gleder seg til å innrede barnerom.

(Artikkelen fortsetter under VGTV-intervjuet)

Blant de skuelystne var også Lilli Bendriss (73) og hennes kjæreste Shad Tabine (45) – begge i kostymer for anledningen.

– Shad har fått nye øyne, men jeg trengte ikke, sa en opprømt Bendriss med gnistrende blikk til VG.

– Game of Thrones er så magisk. Det er et fantastisk landskap, men likevel så treffer det noe. Alle liker å drømme seg bort fra virkeligheten. Skuespillerne er gode, og det er ikke spart på noen ting. Jeg liker Jon Snow, alle damer liker ham. Og så liker jeg Kaleshi. De to har grepet meg mest, forteller Bendriss, som ikke tror dette blir den siste sesongen selv om produsentene har bedyret det.

Lilli Bendriss: – Yngre menn faller for meg

Bendriss og Tabine fant nylig tilbake til hverandre etter at hun var med i sjekkeprogrammet «Kjendis søker kjæreste».

– Så nå må vi bare fortsette, sa en smilende Bendriss på vei opp den svarte løperen.

HBO arrangerte mandag kveld også premievisninger i Bergen, Trondheim og Stavanger.

ZOMBIER: Denne gjengen fikk de fremmøtte til å grøsse. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Publisert: 15.04.19 kl. 22:15 Oppdatert: 15.04.19 kl. 22:37