2015: Dette bildet er fra da Signe Tynning sluttet som programleder i «God Morgen Norge» for fire år siden. Ellers ser vi Peter Moi Bubresko, Vår Staude og Wencke Andersen, som fortsatt jobber med frokostshowet. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Klubbnestleder i TV 2 etter «God Morgen Norge»-møter: Vanskelige tider

Det har vært hyppig møtevirksomhet i TV 2 etter at det torsdag ble kjent at «God Morgen Norge»-staben kan bli overført til produksjonsselskapet Mastiff.

– Vi har rene møte-bonanzaen, forklarer Leslie Tangen, nestleder i redaksjonsklubben, til VG fredag ettermiddag.

Han opplyser at klubben har vært i samtaler med både ledelsen og ansatte.

– Hva som har skjedd på interne møter, kan jeg ikke si noe om. Men det som er vår policy på vegne av de ansatte, er at vi hele tiden har ment – og fortsatt mener – at det er en dårlig idé. Hvis ledelsen likevel står på sitt og kjører løpet ut, så må vi parallelt jobbe for å sørge for at de som eventuelt blir med over, får best mulig avtale og flest mulig rettigheter i henhold til vår egen lokalavtale, forklarer Tangen.

– Det er statusen akkurat nå, legger han til.

Stridens kjerne er altså at rundt 20 TV 2-ansatte i «God morgen Norge» sannsynligvis mister jobben i TV 2 og i stedet blir ansatt i produksjonsselskapet Mastiff. Dette som ledd i en såkalt virksomhetsoverdragelse, hvor TV-kanalen i stedet kjøper inn «God morgen Norge»-produksjonen fra et eksternt selskap.

Nebb og klør

Den endelige beslutningen blir tatt i neste uke, og mange av de ansatte protesterer nå angivelig heftig.

– Du sier «De som eventuelt blir med over»?

– Jeg kan ikke kommentere konkrete hoder, hvem som skal over og hvem som eventuelt ikke skal.

– Har de noe valg?

– Det må du spørre hver enkelt om. Folk står fritt til å velge om de vil være med på dette eller ikke. De får i så fall mulighet for en fast ansettelse et annet sted, og det må de ta stilling til.

– Men kan de nekte å slutte i TV 2?

– Det finnes selvfølgelig muligheter i form av formelle lover og regler om at man kan reservere seg, Vi sjekker det, men det er en marginal mulighet, svarer Tangen.

Splittet stemning

Han kan ikke si om det allerede er bestemt at noen i «God Morgen Norge»-staben får bli værende i TV 2.

– Det er ikke opp til oss i klubben, men ledelsen. All makt lugger hos TV 2-ledelsen. De har styringsrett. Vi får ikke gjort annet enn å kjempe med nebb og klør for medlemmene. Det vil vi gjøre til det siste, enten det blir det ene eller det andre utfallet.

Klubbnestlederen innrømmer at det er vanskelige tider.

– Stemningen er det jeg vil kalle splittet. Noen synes dette er spennende, andre er sinte, noen er lei seg, og enkelte trekker på skuldrene. Måten folk takler dette på, er veldig forskjellig.

Da det samme skjedde med «God Kveld Norge» i 2016, fortsatte frontfigur Dorthe Skappel i TV 2 som programleder, mens den øvrige staben ble overført.

Nyhetsredaktøren: – Normal situasjon

Nyhetsredaktør Karianne Solbrekke sier til VG at hun ikke opplever noen krisestemning.

– Men det er klart at folk er urolige og engasjert. Det er en helt normal situasjon i forhold til hva man kan forvente.

Hun berømmer redaksjonen og de tillitsvalgte for å være i det hun beskriver som en konstruktiv og god dialog med leddelsen.

– De har spilt enn en rekke momenter som vi selvfølgelig tar hensyn til.

Solbrekke bekrefter at de har hatt møte med klubben i dag, men at det har vært planlagt i lang tid.

– Det er alltid krevende når det er prosesser rundt en arbeidsplass. Min oppfatning er at hele nyhetsområdet, inkludert «God Morgen Norge», åpenbart er opptatt av denne prosessen.

Nyhetsredaktøren presiserer for øvrig at det ikke er tatt noen formell beslutning i saken.

– Både ledelse og ansatte er opptatt av de samme tingene, nemlig å sikre et godt «God Morgen Norge», og at de ansatte har et bra miljø og jobbe i, så programmet kan utvikle seg. Det er viktig å viktig å vite at ingen mister jobben sin her. Seerne kommer heller ikke til å merke noen forskjell.

Publisert: 24.05.19 kl. 19:03