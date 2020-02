UTE: Kevin Boine kjempet om MG-plass i kveld, men ble slått ut. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Vil ha unnskyldning fra Dagbladet etter MGP-anmeldelse: – Langt over streken

Manageren til MGP-deltager Kevin Boine (26) reagerer kraftig på Dagbladets anmeldelse og krever en unnskyldning. Avisen har slettet en setning, men vil ikke beklage.

Nå nettopp

Kevin Boine var lørdag kveld én av fire artister som kjempet om den siste MGP-billetten før neste ukes finale.

Dagbladet ga bidraget terningkast 1 og skriver:

««Stem på mæ» er det nærmeste vi kommer en MGP-katastrofe. Dette er ikke noe for musikkpolitiet, men for helt andre myndigheter: den lokale lensmann eller kanskje PST», skriver anmelder Anders Grønneberg.

I den første versjonen av anmeldelsen sto det også om bidraget:

«Høres ut som en genfeil, og burde vel vært fjernet tidlig i svangerskapsforløpet.»

Denne setningen ble imidlertid fjernet senere på kvelden.

Derfor slettet de

Knut-Eirik Lindblad, fungerende avdelingsleder i Dagbladet kultur, skriver i en SMS til VG:

«Det var en formulering som ga et feilaktig inntrykk av hva anmelderen egentlig mente. Våre kloke lesere gjorde oss oppmerksomme på at formuleringen kunne misoppfattes. Vi valgte derfor å fjerne den».

– Uprofesjonelt

Kevin Boines manager, Fredrik Sommerfelt Nordby, sier til VG at han mener Dagbladet har opptrådt uprofesjonelt, og at de burde beklaget.

– Jeg synes det er uprofesjonelt av Dagbladet, og jeg synes de burde ha skrevet en unnskyldning, sier Nordby.

På spørsmål fra VG om Dagbladet vil beklage, svarer Lindblad følgende på telefon:

– Vi har ingenting å tilføye ut over det som jeg har skrevet i SMS-en.

Boines manager sier til VG at han har fått mange meldinger fra folk som reagerer på formuleringen.

– Det er selvfølgelig lov å kritisere, men dette er langt over streken, mener han.

– Kevin har vært syk i to uker. Vi er veldig stolte over det han leverte, og det at han i det hele tatt klarte å stille. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra folket, mens anmelderne har slaktet ham, noe som også er grunnen til at han har tatovert terningkastene på armen, fortsetter manageren.

Også da årets MGP-låter ble lansert for første gang for kort tid siden, fikk nemlig Boine terningkast én fra VG og terningkast to fra Dagbladet. Disse terningkastene har han senere tatovert på armen.

– Ingen skal gjøre narr av meg uten at jeg tar det humoristisk, sa Boine til NRK da.

– Vi synes han er en moderne Jahn Teigen: Elsket av folket og kritisert av anmelderne, sier manager Nordby.

Hard dom også i VG

Heller ikke VGs anmelder var begeistret for Boines bidrag. Tor Martin Bøe serverte under lørdagens delfinale en skarve ener på terningen:

«Boine leverer sitt forsøk på å kvitte seg med janteloven med stor troverdighet, og sånn sett fortjener ingen mer enn ham å gå videre. Dumt at han dessverre ikke treffer tonene bedre enn en småvilter vinterstorm, hverken når han er sart eller roper. Moduleringen gjør låten utrolig nok enda mer kvinende. Joikingen er mindre gurglete enn på platen. Og han er definitivt en strålende og kjaptspyttende rapper. Men dette har dessverre ingenting i en finale å gjøre», heter det i VGs dom.

Strømmesuksess

Med sine 70 millioner streams, har 26-åringen fra Tana i det forholdsvis skjulte vokst til å bli en av Norges største norskspråklige artister, skriver NRK i sin forhåndsomtale av kveldens delfinale.

Fikk du med deg? Hun sikret seg den siste finaleplassen

Kevin solgte til platina i 2017, uten et plateselskap i ryggen, men er i dag signert med Universal Music.

Finnmarks selverklærte partykonge har forklart at han deltar i MGP med et seriøst budskap. Kevin er nemlig lei janteloven og hvilke konsekvenser den kan ha. Med «Stem på mæ» ønsker Kevin å oppfordre alle til å følge drømmene sine, uansett hvor mye motgang man møter, og at det er viktig å kunne være seg selv og ha gleden av å lykkes i livet, uansett hvilken vei man velger å gå.

Publisert: 08.02.20 kl. 23:20

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser