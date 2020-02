TV-YNDLING: Julie Bowen, er på en stjernegalla i Hollywood for en tid siden. Foto: Richard Shotwell / AP

«Modern Family»-stjernen styrer unna gråtefesten

Julie Bowen (49) har nemlig grått seg ferdig over det faktum at komiserien nå setter punktum.

Nå nettopp

TV-kanalen ABC kunngjorde i januar i år at de 8. april setter endelig punktum for «Modern Family» etter 11 år.

Bowen, som har spilt rollen som Claire Dunphy siden oppstarten, betror til talkshow-vert Ellen DeGeneres at hun har planene klare for siste innspillingsdag.

– Jeg har for lengst tatt runden og sagt til de andre at jeg er glad i dem, og at det har vært en fryd å jobbe sammen. Men når siste dag kommer, er jeg ute. Da fordufter jeg. Jeg kommer ikke til å bli hengende igjen for å delta på gråtefesten, sier 49-åringen.

Det betyr ikke at Bowen er iskald. Hun opplyser tvert imot at hun allerede har «grått sin solide dose».

– Tårene har kommet brått på – både i tide og utide. Men når noen forventer at jeg skal gråte over dette, så klarer jeg det ikke, forklarer Bowen, også kjent fra serier som «Dawson's Creek», Ed», «Boston Legal» og «Lost».

Siste dag på settet regner hun med at det blir skikkelig vått.

– Folk kommer til å klemme hevrandre og strigråte. Det funker ikke for meg. Jeg er ikke sånn. Jeg gråter bare når jeg er alene, sier skuespilleren.

TV-PAR: Ty Burrell og Julie Bowen spiller ekteepar i «Modern Family». Foto: Eric McCandless / AP

Bowen ble i 2018 skilt fra ektemannen, eiendomsinvestoren Scott Phillips (46), som hun har tre barn med - en sønn på 12 år, og tvillinggutter på ti.

Også i «Modern Family» figurerer Bowen som gift trebarnsmor – med de gleder og utfordringer det innebærer. TV-serien har høstet en rekke priser opp gjennom årene. Hovedrolleinnehaverne har kunnet håve inn 4,2 millioner kroner hver i honorar per episode.

POPULÆRE: F.v. Ariel Winter, Sarah Hyland, Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Rico Rodriguez, Julie Bowen og Ed O'Neill på Screen Actors Guild Awards i 2013. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES

Noen veldig stor bombe er det ikke at fansen nå må ta farvel med gjengen. Det var usikkerhet rundt serien også på denne tiden i fjor, men da gledet ABC TV-seerne med å informere om enda en sesong. Samtidig varslet de at den ville være den siste.

I Norge er det TV 2 Humor som sender komiserien.

Publisert: 05.02.20 kl. 18:16

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser