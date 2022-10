HOLLYWOOD-STJERNE: Naomi Watts, her på en premiere i New York i september.

Naomi Watts om skrekkserien «The Watcher»: − Det økte spenningen

Naomi Watts (54) forteller at regissøren bak Netflix-thrilleren holdt skuespillerne på pinebenken.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det nye skrekkeventyret «The Watcher» topper for tiden listen over de mest sette TV-seriene på Netflix i Norge.

Eventyr er det forresten ikke, selv om manusforfatterne Ryan Murphy (56) og Ian Brennan (44) har tatt seg kunstneriske friheter. Murphy har regien.

«The Watcher» baserer seg nemlig på en sann historie fra 2014 – om en familie som kjøpte det de trodde var drømmehuset i New Jersey. I stedet havnet de i sitt livs helvete, noe som i 2018 ble behørig brettet ut i en artikkel i The New York Times.

Naomi Watts og Bobby Cannavale (52) spiller ekteparet Brannock, som får mystiske og svært skremmende brev fra en ukjent avsender i nabolaget.

Også for skuespillerne var innspillingen av det ekstra spennende slaget. Watts forteller til Digital Spy at oppdraget var ekstra utfordrende, fordi de ikke fikk vite hvordan historien skulle ende.

Artikkelen fortsetter under traileren:

– Vi forsøkte å sette historien sammen bit for bit underveis mens vi spilte inn. Det var mange mysterier, sier hun.

– Men det var ingen dårlig greie. Det økte faktisk bare spenningen og gjorde hele opplevelsen morsommere, legger hun til.

Hvorfor skuespillerne ikke kjente utfallet, med tanke på at det er en «true crime»-historie, skal ikke opplyses om. Det vil spoile handlingen.

Wattson opplyser at de bare fikk utdelt utdrag fra manuset underveis, så det ble som et slags fortløpende puslespill for de involverte.

Filmstjernen falt ikke for fristelsen til å ta kontakt med noen av de som virkelig opplevde disse tingene.

– Men jeg leste selvsagt avisartikkelen, som var fantastisk og fengslende, forteller stjernen, ellers kjent fra blant annet «Diana», «King Kong», «The Ring», «The Impossible» og «Twin Peaks».

KOLLEGER: Jennifer Coolidge og Naomi Watts i «The Watcher».

Watts skryter av Ryan Murphy («Glee», «American Horror Story», «Pose», «The Politician», «Nip/Tuck», «Ratched»), og sier at det var muligheten til å jobbe med ham, som gjorde at hun ikke nølte med å takke ja.

På rollelisten står også Jennifer Coolidge (61), som spiller eiendomsmegler. Også hun ble overveldet over å få jobbe med Murphy, men like henrykt over å få spille mot Watts.

– Jeg skjønte at det ville bli mange felles scener med henne, sier Coolidge til Collider.

61-åringen, kanskje best kjent som «Stifler’s mom» i «American Pie»-filmene, lot seg også lokke av grøssertematikken. Men selv om hun «liker å bli skremt», var dette i overkant.

– Dette marerittet av en historie gjør meg fullstendig livredd, sier hun.

Serien er spilt inn i New York og strekker seg over syv episoder.

TV-HUSET: Adressen 657 Boulevard i Westfield, New Jersey, er den samme adressen som i serien, selv om huset ikke er det samme.

Flere film- og TV-nyheter på VGTV: