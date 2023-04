FINALE: «Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen, og Rikke Isaksen og Frank Løke var i finalen av «71 grader nord – team».

Vant «71 grader nord – team»: − Var planen hele tiden

Det blir uhyre jevnt i den siste og avgjørende etappen av «71 grader nord – team». – Nervepirrende at det var så tett, sier vinneren.

– Det var kjempegøy, og det var planen hele tiden. Vi snakket om det hver eneste dag. Det var målet vi hadde satt oss, sier Rikke Isaksen (28) om å stå igjen som vinner av «71 grader nord – team» sammen med Frank Løke (43).

I fire uker var de to på tur sammen og konkurrerte mot de andre lagene, bestående av: «Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen, artistene Jorun Stiansen og Alejandro Fuentes, og «hockeygutta» Martin Laumann Ylven og Myrvold.

– Vi hadde sterke konkurrenter, så det var veldig gøy å slå dem, sier Løke, og fortsetter:

– Rikke og jeg var helt ukjente for hverandre på forhånd, i motsetning til de andre, så det var liksom flopp eller topp for vår del, og det ble topp da. Jeg mener jo at vi vant mest gjennom hele programmet.

Frank Løke og Rikke Isaksen når de skjønner at de har vunnet «71 grader nord – team».

Det var ingen selvfølge at de skulle vinne finalen. I den aller siste oppgaven får jegertvillingene fem minutter forsprang, siden Rikke syklet feil og jegertvillingene var først i forrige oppgave.

– Jeg skjønte at jeg hadde syklet feil, og jeg fikk jo så dårlig samvittighet, men Frank var ikke sur eller skuffet. Han var bare sånn «ok, vi ligger bak, nå kjører vi ekstra på». Det husker jeg at jeg satt skikkelig pris på der og da, sier Isaksen.

Løke innrømmer at han var bekymret mens han ventet på henne der lagene skulle samles igjen, etter de hadde vært splittet i et døgn.

Programleder Tom Stiansen, og teamet Rikke Isaksen og Frank Løke.

– Jeg kom først til der man skulle linke opp. Rikke kom etter halvannen time, og da tenkte jeg at nå er vi kjørt. Men så sa jeg til Rikke at «uansett hva om skjer nå, så kliner vi til! Nå gir vi alt».

Heldigvis for dem hadde Løke løst en ledetråd de fikk tidligere i etappen, slik at de kunne hente inn litt tid på tvillingene i den siste oppgaven – med mye løping.

– Nei, kondisjon er ikke min greie, sier Isaksen.

– Men Frank pushet på, ropte og skrek. Det er sykt å tenke på at hvis jeg hadde gått bare litt mer enn det jeg gjorde, hadde vi ikke vunnet. Til slutt hang jeg jo på armen til Frank mens vi løp. Det var nervepirrende at det var så tett.

Rikke Isaksen og Frank Løke feirer seieren av «71 grader nord – team».

– Det var så gøy å vinne med Frank. Han blir så glad, og det blir jo jeg og, sier Isaksen.

Løke sier han «visste» de kom til å vinne.

– Ja, jeg er jo ... dette var jo noe for meg. Jeg så tidlig at vi kom til å gjøre det bra.

Men denne gangen handlet det ikke bare om å vinne for den tidligere håndballproffen.

– Jeg hadde bestemt meg for at her var det laget som skulle gå foran, uansett hvem lagkameraten var, skulle jeg gjøre det beste for den personen.

Løke, eller «actionfrank», forteller at han lærte mye av å bestige «verdens farligste fjell» K2. I juli 2022 nådde han, som tredje nordmann, toppen av K2.

Frank Løke i Himalaya da han besteg K2.

– For et år, sier Løke om «71»-seieren og ikke minst K2-bestigelsen.

– Jeg lærte utrolig mye av sherpaene på både Mount Everest og K2. Jeg så hvordan de tok vare på mennesker i fjellet, hvordan de passet på meg, og det tok jeg med meg inn i «71» – bare i et litt annet format, selvsagt. Men jeg tenkte hele tiden på laget først, om Rikke hadde det bra, om hun hadde sovet godt og om hun hadde fått i seg mat, sier Løke.

Både Løke og Isaksen er enig om at de samarbeidet bra og var et godt lag.

– Vi koste oss sammen på tur. Når jeg er på tur alene, er det litt andre ting som gjelder, men nå var det ikke det som gjaldt, sier Løke.

– Hvis vi skulle vinne, måtte jeg gi alle kreftene mine til Rikke.

Frank Løke og Rikke Isaksen etter å ha løst det siste puslespillet raskest og på hengende håret vunnet «71 grader nord – team».

Løke snakker varmt og partneren sin i løpet av programmet, og sier flere ganger blant annet at Isaksen er sterkere enn hun selv tror.

– Hvordan er det å høre Frank snakke sånn om deg på TV?

– Jeg blir varm i hjertet. Jeg blir skikkelig glad, sier Isaksen.

– Hva tenkte du da du fikk høre at du skulle være på lag med Frank?

– Nei, jeg vet hvordan jeg er. Enten kom det til å gå veldig bra, eller så kom det til å bli full krasj, men jeg følte vi samarbeidet bra gjennom hele greia. Vi er sta begge to, så det var bare stolthet som kunne lage litt småkrangler.

– Hvordan vil du beskrive Frank nå da?

– Han er veldig tålmodig, morsom og snill, og kanskje et av de sterkeste menneskene jeg har møtt både fysisk og mentalt.

Men også på tvers av lagene ble det god stemning. I nest siste episode sier Isaksen at hennes motivasjon for å nå en topp er å se en av hockeygutta, Martin Laumann Ylven, i bar overkropp på toppen. På det tidspunktet hadde Ylven røket ut.

– Vi er veldig gode venner, og vi fant en god tone, sier Isaksen om Ylven.

– Har dere kontakt nå?

– Jeg har kontakt med alle, men alle lever hektiske liv. Man går tilbake til sin egen hverdag. Men det er god kontakt.

