FINALISTENE: F.v. Dansepartner Rikke Lund, Cengiz Al, Jørgine Vasstrand og dansepartner Santino Mirenna.

Finale i «Skal vi danse: All stars»: − Kongen og dronningen

I kveld står enten Cengiz Al (25) eller Jørgine Vasstrand (33) igjen som vinner på parketten. I finalen skal parene fremføre tre dansenummer hver.

Saken oppdateres

Etter en nervepirrende danseduell i forrige program av «Skal vi danse: All stars» ble det klart at treningsinfluenser Jørgine Vasstrand skal møte skuespiller Cengiz Al i finalen.

Med sine respektive dansepartnere Santino Mirenna (28) og Rikke Lund (27) skal de konkurrere i tre forskjellige sjangre.

De danser en reprise fra tidligere i sesongen og en selvvalgt dans med ny koreografi og musikk, samt en showdans.

Begge kandidatene har flere ganger høstet full pott for danseopptredener gjennom sesongen. I løpet av 11 programmer er det kun 4 poeng som skiller finalistene.

– Denne sesongen har vært veldig spesiell. Vi har sett en utvikling hos danseren som er over alt vi kan forvente, sier dommer Trine Dehli Cleve.

– De som står igjen er kongen og dronningen av «Skal vi Danse: All Stars», supplerer Morten Hegseth.

Dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.