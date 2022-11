FINALISTENE: F.v. Dansepartner Rikke Lund, Cengiz Al, Jørgine Vasstrand og dansepartner Santino Mirenna.

Dødt løp før siste runde i «Skal vi Danse: All Stars»

I kveld står enten Cengiz Al (25) eller Jørgine Vasstrand (33) igjen som vinner på parketten. I finalen skal parene fremføre tre dansenummer hver.

Saken oppdateres

– Denne sesongen har vært veldig spesiell. Vi har sett en utvikling hos danserne som er over alt vi kan forvente, sier dommer Trine Dehli Cleve.

Etter en nervepirrende danseduell i forrige program av «Skal vi danse: All stars» ble det klart at treningsinfluenser Jørgine Vasstrand skal møte skuespiller Cengiz Al i finalen.

– De som står igjen er kongen og dronningen av «Skal vi Danse: All Stars», supplerer Morten Hegseth.

Med sine respektive dansepartnere Santino Mirenna (28) og Rikke Lund (27) skal de konkurrere i tre forskjellige sjangre.

De danser en reprise fra tidligere i sesongen og en selvvalgt dans med ny koreografi og musikk, samt en showdans.

FØRST UT: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna

Først ut på parketten er Jørgine Vasstrand og Santino Mirenna. Ikledd svarte paljetter svinget de seg til en argentinsk tango til «Zitti E Buoni» av Måneskin.

– Dette er det sykeste jeg har sett, utbryter Hegseth.

– Dere blåste meg av banen sist og dere blåste meg av banen nå, sier Merete Mørk Lingjære.

– Sylskarpt, er konklusjonen hennes.

Dommerpoeng: 30

FINALEDANS: Cengiz Al og Rikke Lund.

I sin første fremføring danset Cengiz Al og Rikke Lund en reprise av rumba til Chandelier av Sia.

I svarte blonder slynget paret seg om hverandre og en skinnsofa som kulisse.

– Cengiz, du har flydd som en gud denne sesongen. Det har vært en fantastisk reise denne sesongen, sier Morten Hegseth som hyller opptredenen.

– Dette var dance to perfection, en nydelig rumba med twist, kommenterer Merete Mørk Lingjære.

Dommerpoeng: 30

KNÆSJ PINK: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna

I sin andre dans fremførte Jørgine Vasstrand og hennes dansepartner Santino Mirenna samba til «Volare» av Gipsy Kings.

Dansen inneholdt både kast og piruetter, og teknikken satt som den skulle, mente dommerpanelet.

– I dag var du spot on, jublet Merete Mørk Lingjære.

– En pure samba etter boka. Eksamen bestått, sier Trine Dehli Cleve.

Prestasjonen stod nok en gang til full score fra panelet.

Dommerpoeng: 30 poeng

GLITRER: Cengiz Al og Rikke Lund.

I sin samba-dans svinget Cengiz Al og Rikke Lund seg til «Papaoutai» av Stromae.

– Dere kunne danset i en ekte dansekonkurranse. Eksamen bestått med glans, applauderte Trine Dehli Cleve.

– Det var en ekstremt kompleks koreografi. Nydelig samba, mente Merete Mørk Lingjære.

– Helt unikt, konkluderte hun.

Dommerpoeng: 30 poeng

Dommer Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.