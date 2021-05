SUKSESS: «Pørni» har satt strømmerekord for Viaplay. Foto: Viaplay

Skryter av de unge «Pørni»-skuespillerne: − Nydelige

Vivild Falk Berg (22) hadde et kjempedilemma da rollen i «Pørni» dukket opp. Redningen skulle bli en viss pandemi.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Viaplay-serien til Henriette Steenstrup har tatt seerne med storm, og satt seerrekorder på strømmetjenesten.

Kanalen vil ikke gå ut med nøyaktige tall, men sier til VG at det er den mest sette norske serien på strømmetjenesten noensinne, og at den ble det allerede etter første døgn.

Steenstrup spiller selv alenemoren Pørni (klengenavn for Pernille), som jobber med holde sin moderne familie samlet, samtidig som hun prøver å sjonglere jobb og kjærlighetsliv.

Med på laget har hun veteraner som Henrik Mestad, Nils Ole Oftebro og Agnes Kittelsen, men mange har også bemerket seg en rekke gode prestasjoner fra seriens yngre og noe mer ukjente innslag.

– Det er veldig gøy! Vi har hatt veldig troen på serien, men at det skulle gå så bra hadde jeg ikke turt å håpe på. Jeg tenkte at det jo er en norsk dramaserie, og det kommer alltid kritikk mot norske produksjoner. Men alt skulle være positivt, det så jeg ikke komme. Det er helt sykt, sier Vivild Falk Berg (22), som spiller Pørnis eldste datter, Hanna.

Sammen med Jon Ranes (19) og Ebba Jacobsen Øberg (13) spiller hun ungdommene som gjør livet til Pørni til en berg-og-dal-bane.

Ranes er også begeistret for at serien virker å ha truffet så bredt.

– Jeg trodde den skulle treffe eldre enn den har gjort. Men det virker som at det går veldig bra i min aldersgruppe også. Det er veldig gøy, sier Ranes.

Han mener serien klarer å fange stemninger både unge og eldre kan kjenne igjen.

– Den klarer å fange ungdomsklisjeene uten at det blir «cringe», som de unge sier. Det blir ikke stereotypisk og teit. Og så tror jeg det treffer litt eldre fordi den tar opp familiehverdagen, og hvor dramatisk den kan være for en alenemor, sier Ranes.

IMPONERT: Jon Ranes lar seg imponere av hvor god Henriette Steenstrup har vært i prosessen. Foto: null

– Hun er en maskin

For Ranes, som for tiden fullfører siste året på videregående, har det betydd mye å få lære av noen av landets mest anerkjente og profilerte skuespillere. Aller mest skryter han av Steenstrup selv.

– Hun er den tøffeste damen jeg har møtt, utenom moren min. Hun er en maskin, jobber steinhardt og har overskuddet til å være kjempehyggelig i tillegg. Første dagen vi møttes så klarte jeg å åpne meg med en gang. Det var rett på fliring og tulling.

19-åringen har ingen formell skuespillerutdannelse, men har likevel opplevd en hel del. I 2019 ble han Amanda-nominert for debuten sin i «Ut å Sjæle Hester». Nå skal han bruke et år på jobb og musikk, men så vil han forsøke seg på en utdannelse. For å være ufaglært har bydd på sine utfordringer. Ranes husker spesielt godt en innspillingsdag med Henrik Mestad.

– Det var en middagsscene, og han hadde tatt på seg en eller annen dårlig dialekt (Mestad har en vestlands-dialekt i serien). Jeg tror vi tok den scenen 20 ganger. Vi klarte ikke holde oss, timingen hans humormessig er helt utrolig. Og scenen var egentlig lengre enn det som ble vist, men vi klarte ikke. Da var det vanskelig å være uskolert skuespiller.

STJERNEGALLERI: Fra venstre: Hanna Falk Berg, Ebba Jacobsen Øberg, Henrik Mestad, Nils Ole Oftebro, Jon Ranes, Henriette Steenstrup, Morten Svartveit, Arnhild Litreré. Foto: Viaplay

«Takker» pandemien

For Falk Berg ble det å spille storesøster en overgang fra livet hun lever i virkeligheten. Hun forteller at hun også følte seg som en slags storesøster på sett.

– Det var fint for meg, og så tror jeg det var fint for dem å ha meg der. De andre skuespillerne er jo voksne og etablerte, mens de yngre går på skole. Så jeg var en slags mellomgreie. Det var fint å kunne ha den rollen, for i min familie er jeg yngst. Det var noe stas med det, for for eksempel det å få sitte foran i bilen har jeg aldri fått lov til. Det var fint å være eldst i en liten flokk.

Sandefjord-jenta er utdannet skuespiller fra Westerdals i Oslo, og skulle ikke gå lenge arbeidsledig før hun fikk en så ettertraktet jobb.

– Det er nesten utenkelig. Jeg hadde første dag på sett dagen etter bachelorforestillingen. Egentlig så krasjet de to, men så kom corona. Alle klaget på pandemien, mens for meg ble alle problemer løst. Tidsforskyvingen gjorde at jeg fikk til begge deler, så det fungerte egentlig ganske fint.

Når hun skulle kanalisere rollen som Hanna, en humørsyk tenåring som prøver å finne ut hva hun skal gjøre med livet sitt, måtte hun grave litt i eget register.

– Det er mange scener hvor Hanna bare har en «snappy» replikk, og går igjen. Det er mye småklaging, og hun er i en periode som jeg tror alle har vært gjennom. Den ligger liksom latent hos meg og. Så var det scener hvor jeg faktisk måtte hente frem noe, spesielt scener hvor Hanna er i sorg over planer som går i vasken. Da måtte jeg litt tilbake i tid, for jeg hadde nok mye Hanna i meg som 15–16-åring, forteller hun.

GRETTEN TENÅRING: Falk Berg måtte grave i egne følelser for å finne frem til Hanna. Foto: Viaplay

Skryter av de unge

Produsent Ida Håndlykken Kvernstrøm er lettet over mottagelsen serien har fått.

– Det er alle produsenters drøm at så mange liker det vi har laget, sier hun.

Hun sier at de gjennom produksjonen har gått med en god følelse, men at det er deilig å få det bekreftet fra folket. Hun er også full av lovord om Henriette Steenstrup.

– Hun gir så mye til oss rundt, stab og skuespillere. Hun spiller oss alle gode, og er i egen liga.

Hun er også full av lovord om de yngste i castet.

– Jeg synes de er helt nydelige. De klarer seg kjempebra. Vivild og Jon utmerket seg helt spesielt på audition. De tok sjargongen så bra. Vivild er «spot on» som Hanna, og stråler i sin motbydelighet, hvis man kan si det. Jon spiller også veldig troverdig, en sår tenåring som har opplevd noe vondt. Rollen kler ham veldig godt. Så må vi trekke frem Ebba, som spiller Sigrid. For henne, som aldri har vært med på noe sånt, er det også en enorm bragd.