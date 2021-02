BRASILS ANSIKT UTAD: Pelé, her fotografert på Norway Cup i 1989. Foto: Helge Mikalsen

TV-anmeldelse «Pelé»: Best med ball

... veldig på vakt uten. Filmen om det brasilianske fotballgeniet Pelé er kjedeligere enn den burde vært.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Pelé»

Premiere på Netflix tirsdag 23. februar

Storbritannia. Tillatt for alle. Regi: Ben Nicholas og David Tryhorn

Med: Pelé

Før fotball-VM i Sverige i 1958 var det «ingen som visste hvor Brasil var», hevdes det ved et par anledninger i dokumentarfilmen om fotballspilleren de færreste kjenner som Edson Arantes do Nascimento.

Etter Sverige, der de blonde barna kom opp til Péle og tok ham i ansiktet for å «se om han svertet», ble alt annerledes. Brasil ble hot shit: Samba og bossanova, Gilberto og Jobim, karneval, «The Girl From Ipanema» – og Pelé.

KLEDD SOM EN «COOL» JAZZMUSIKER: Pele i Paris i 1971. Foto: Jean-Jacques Levy / AP

Brasil «gikk fra å alltid være fremtidens land, til å bli nåtidens», sier et av intervjuobjektene. Pelé får mye av æren for at det i noen korte, herlige år var slik.

For en ignorant som undertegnede – som mener at av alle uviktige ting i verden, så er fotball det mest uviktige – synes det forunderlig, nesten uforståelig, at en fotballspiller kan ha en slik effekt. At vedkommende mer eller mindre egenhendig kan løfte en nasjon fra depresjon til lykke. Men slik var det. I alle fall om vi skal tro denne filmen.

Pelé ble Brasils vakre og vellykkede ansikt utad (i dresser med smale bukser så han ut som en cool jazzmusiker). Han stilte opp på det meste, og reklamerte for alt. Det litt underlige, sett i retrospekt, er at han fortsatte å stille også etter militærkuppet i 1964.

NUMMER 1 VAR NUMMER 10: Pelé under VM i Mexico i 1970. Foto: Netflix

Brasil ble sendt tilbake til depresjonen. Men for Pelé var det «business as usual». «Det var ingen forandring for meg. Fotballen fortsatte som før», sier han til filmmakerne Nicholas og Tryhorn.

I denne delen av «Pelé» er det som om de to regissørene fortvilt og forgjeves forsøker å lage enn annen film enn den de har endt opp med. Det er hovedpersonen selv som står i veien for den. Pelé presses: Hvor mye visste du? Hva tenkte du? Hva tenker du nå, mange år senere?

Men Pelé har ikke tenkt ikke så mye. Eller han velger å late som om han ikke har gjort det. «Jeg forstår ingenting av politikk», sier han i et arkivopptak, og kanskje er det fremdeles slik. Eller så mener han, slik det er mulig å mene, at en fotballspiller ikke har noe å bidra med i samfunnsdebatten.

GENIET I DAG: Pelé i Netflix-filmen om livet hans. Foto: Netflix

Det gjør regissørenes jobb vanskelig. Det er selvsagt mer stas å lage en film om en mann som ikke bare er en supermann på banen, men et forbilde også i ideologiske og moralske sammenhenger. Som Muhammad Ali, for eksempel. Den amerikanske bokseren dukker opp i skyggene ved et par anledninger i denne filmen, som en slags anti-Pelé.

Pelé holdt seg umælende på gressmatten også gjennom presidentperioden til Emílio Garrastazu Médici. En æra, 1969-1974, de fleste vil mene var en lang, svart natt for Brasil. Ja, han lot seg til og med presse til å gjøre et VM-comeback i Mexico i 1970. Dette til tross for at Pelé hadde uttalt at han ikke ville spille i et verdensmesterskap igjen.

Omtrent her er det at «Pelé» kaster inn årene, og tillater seg å bli en helt ordinær dokumentar om en idrettsmann. Den slår seg til ro med at fotball er «virkelighetsflukt» og gladiatorkamp, sirkus og opium for massene.

I NORGE: Pelé under en vennskapskamp mellom Vålerenga og New York Cosmos på Ullevaal stadion i 1975. Legenden scoret to mål. Foto: Rolf Arne Odiin / VG

Her avdekkes dessuten en annen svakhet ved filmen: «Pelé» er ikke akkurat stinn av «intellektuelle» analyser av spillerens stil. Den slår fast at han var rundt dobbelt så god som alle andre, og lar det være med det.

Hvem er vi til å dømme Pelé for hans apolitiske holdninger? Det er lett å være skråsikker når faren er over, spesielt for oss som aldri har levd i et diktatur. «Jeg kunne ikke utrette mirakler», sier Pelé i dag. Problemet er bare at mange av hans landsmenn- og kvinner mente at han faktisk kunne det. Om han bare hadde ønsket og turt.

POPULÆR KAR: Pelé under en pressekonferanse under VM i Japan i 2002. Foto: Bjørn S. Delebekk

Urimelig eller ikke: Fotballheltens manglende evne eller vilje til å ta stilling, hefter ved ham. Den hefter også ved denne filmen, der den like åpenbart som fånyttes inviterer til en type refleksjon som aldri finner sted.

Det gjør «Pelé» til en klart mindre fascinerende film enn for eksempel Asif Kapadias glimrende «Diego Maradona» (2019).