VENTER BARN: Samantha Skogrand. Foto: Frode Hansen

Samantha Skogrand gravid igjen

«Til sommeren blir Emil og jeg foreldre igjen♥️ Vi er så takknemlige», skriver TV-kjendisen.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

31-åringen – tidligere TV 2-profil, nå i NRK – og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen (35) gleder seg til en ny baby, mens de nyter våren sammen med sin to år gamle sønn.

«Jeg er takknemlig for at vi får oppleve dette igjen. Takknemlig for at Magnus skal bli storebror og mest av alt, takknemlig for hvert eneste lille spark jeg sitter her og kjenner på», melder Skogrand på Instagram.

I samme post reflekterer Skogrand også over den allerede travle tilværelsen:

«Hverdagen med småbarn og jobb er kaotisk (ref. fullstappa vogn) og tidvis slitsom, men (nesten) alt er verdt det når Magnus legger den lubne, lille hånda på kinnet mitt og sier I løbb you, mamma», forteller hun.

Skogrand har tidligere fortalt VG om hvordan hun opplevde sin første fødsel, 11 dager over termin:

– Jeg gråt og klarte ikke puste samtidig, sa den den gang nybakte moren.

