REKRUTT: Carl Martin Eggesbø er en av rekruttene i TV-suksessen «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

«Skam»-skuespilleren imponerer i «Kompani Lauritzen»: − Krevende

Carl Martin Eggesbø gjør seg bemerket første dag i «Kompani Lauritzen». Men selveste Dag Otto Lauritzen er ennå ikke helt overbevist.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Han var jo suveren i alle henseende, sier programleder Dag Otto Lauritzen om skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) i første episode av «Kompani Lauritzen».

Overfor VG er han dog litt mer tvilende:

– Carl Martin viste seg fysisk veldig sterk og som en smart type helt fra starten. Men han hadde nok allerede fra begynnelsen sine motforestillinger mot autoriteter, og det å være i militæret handler også om å kunne innordne seg i systemet.

Sesong to av programmet gikk av stabelen på TV 2 lørdag kveld. Første sesong ble fikk stor suksess, og nå er altså 14 nye kjendiser klare for å bli «den beste versjonen av seg selv», som programleder Dag Otto Lauritzen ville sagt.

– En rebell i meg

En som utpeker seg som en klar favoritt – også blant befalet i programmet – er «Skam»-kjenningen Carl Martin Eggesbø, og han innrømmer glatt at han ikke bare takker ja til autoriteter og det militære regimet.

REBELL: Carl Martin Eggesbø godtar ikke alt autoritetene gir beskjed om, men han kan å bli med på leken. Foto: Matti Bernitz

– Jeg er opptatt av reglene når jeg selv synes at de er rettferdige og viktige, men hvis jeg mener de ikke har noe for seg, da er jeg ikke redd for å bryte dem. Men jeg liker spenning. Jeg får adrenalin av å være litt bajas, og så må jeg tåle å få litt kjeft, hehe, sier Eggesbø.

– Er reglene rettferdige da?

– Nei, det er det faktisk ikke. Men jeg klarte å bite i meg mye, jeg klarte å komme meg unna det verste ved å være disiplinert. Jeg husker at jeg hadde en eller to tøffe konfrontasjoner med befalet, og det kom ikke på kameraet, forteller skuespilleren, og legger til:

– Det er helt klart... jeg har nok en rebell i meg, men det var snakk om å overleve. Og så ble jeg jo litt glad i befalet etter hvert som jeg skjønte at de tross alt ville oss godt.

Se Vegard Harm knekke sammen i «Kompani Lauritzen» her:

les også Vegard Harm ga TV 2 ultimatum før han takket ja til «Kompani Lauritzen»

Imponerer

Eggesbø, som spilte karakteren Eskild i «Skam», har siden suksessen med ungdomsserien fullført teaterhøgskolen, spilt i storfilmen «Den største forbrytelsen» og har en hovedrolle i en annen kommende storfilm «Kampen om Narvik». Nå har han rollen som Romeo i Shakespeare-oppsetningen «Romeo og Juliet» på Trøndelag Teater.

Altså ble «Kompani Lauritzen» for ham en frisk godbit mellom prosjekter.

– Jeg er jo en fyr som synes at det er gøy å prøve ut nye ting, og gjerne ting som er litt utfordrende. Jeg fikk med meg at fjorårets sesong var ganske heftig, så jeg hadde lyst til å se hva jeg kunne oppdage om meg selv. Jeg gikk inn med en forventning om å få kjørt meg, og det fikk jeg.

les også Her er deltagerne i neste «Kompani Lauritzen»: – Folk besvimer som fluer

UTHOLDEN: Carl Martin Eggesbø løp 3000 meter raskest i første episode av «Kompani Lauritzen» Foto: Matti Bernitz

Men første episode ser det nesten ikke ut som Eggesbø svetter en dråpe. Ikke bare gjør han det best på evnetesten – han er også en klar vinner samlet sett etter de fysiske testene.

Eggesbø tar hele 40 pushups, 61 situps og 20 pull-ups. I tillegg bruker han 11.55 minutter på å løpe 3000 meter.

– Hvordan ble du så god på dette?

– Vet ikke, jeg. Jeg bare gjorde mitt beste.

– Men hadde du trent deg opp?

– Jeg hadde i bakhodet at jeg skulle være med på «Kompani», så jeg la inn en treningsøkt i ny og ne. Men det var sommerferie, så jeg hadde ikke fått til noe treningsopplegg. Jeg er vel litt over gjennomsnittet glad i å bevege meg, kjenne pulsen dunke, hehe.

STYRKETEST: Carl Martin Eggesbø tok 40 pushups første dagen i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Krevende sosial setting

Men selve opplevelsen i programmet var krevende, ifølge Eggesbø.

– Og en krevende sosial setting. Det var virkelig et militært regime, mentalt og fysisk, samtidig skal du sove på rom med seks andre mennesker som du egentlig ikke kjenner så godt fra før av, sier han.

I tillegg er det visst ikke rom for å kose seg med kaffen, for eksempel. Måltidene spises samlet, og alt blir filmet.

les også «Kompani Lauritzen»-finalen sett av nesten én million: TV 2 lover ny sesong

– Det var en helt absurd situasjon for meg som er vant til å ha en del ro og konsentrasjon foran kamera.

Men Eggesbø kunne tross alt blitt med på «Kompani Lauritzen» igjen.

– Jeg angrer ikke på at jeg ble med. Jeg savner det faktisk litt, men det er sikkert fordi jeg har glemt hvor sulten, trøtt og sliten jeg var, og irritert, ikke minst.