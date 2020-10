REALITYSTJERNER: Kris Jenner og Kourtney Kardashian på en Cosmopolitan-fest i Hollywood for noen få år siden. Foto: Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kris Jenner anklaget for sex-trakassering – slår tilbake

En tidligere sikkerhetsvakt har saksøkt Kris Jenner (64), Kardashian-familiens overhode, for uønskede seksuelle tilnærmelser. Hun nekter skyld.

En rekke amerikanske og britiske medier omtaler søksmålet fra Marc McWilliams, som skal ha jobbet som vakt for den berømte familien fra 2017 til 2018.

Ifølge TMZ hevder McWilliams at han raskt etter ansettelsen opplevde Kris Jenner som seksuelt krenkende, og at hun gjentatte ganger skal ha gjort fysiske og upassende tilnærmelser – samt kommet med trakasserende kommentarer.

Også eldstedatteren Kourtney Kardashian (41) er anklaget i søksmålet, ikke for seksuell trakassering, men for å ha opptrådt «hevngjerrig».

Begge nekter for anklagene. De stempler beskyldningene som «usanne og fabrikkerte». Mor og datter hevder at sikkerhetsvakten er fornærmet over å ha mistet jobben, og at det er derfor han fremsetter påstandene.

Marty Singer, kjendisfamiliens advokat, sier til TMZ at Kris Jenner hadde svært lite å gjøre med McWilliams, og at han jobbet utendørs og aldri satte sin fot innenfor hjemmet hennes.

Singer beskriver anklagene som «absurde» og påpeker at sikkerhetsvakten aldri skal ha fremsatt noen klager i den perioden han var ansatt – men først ett år etter at han fikk fyken.

Vakten skal ha fått sparken da han flere ganger ble avslørt i å sove i bilen sin i arbeidstiden.

Sikkerhetsvakten på sin side, skriver i søksmålet at Jenner blant annet masserte nakken hans, skuldrene og ryggen – uten at han samtykket til det. Han hevder også at hun befølte ham i skrittet og at hun blottet deler av sin egen kropp foran ham.

Saksøker hevder også at han i tillegg ble utsatt for rasistiske og homofobe kommentarer. Han skal angivelig ha klaget til sikkerhetsselskapet David Shield Security, som leide ham ut til familien, uten å bli hørt.

Us magazine, Daily Mail og Huffington Post er blant mediene som omtaler søksmålet.

Nylig kom beskjeden om at jetsett-familien legger ned TV-serien «Keeping Up with the Kardashians» til neste år. Etter 14 år har de bestemt at nok er nok.

«Vi er mer enn takknemlig for alle som har fulgt oss disse årene, gjennom gode tider og tunge tider, glede, tårer, mange forhold og barn. Vi vil alltid sette pris på de flotte minnene og utallige personene vi har møtt på veien», skrev Kim Kardashian (39) på Instagram.

Publisert: 01.10.20 kl. 20:39

