TV-VETERAN: Dr. Phil, her avbildet i New York i fjor vår. Foto: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dr. Phil på TikTok: – Ikke kall meg pappa

Phil McGraw (70) tar et aldri så lite oppgjør med fansen.

Nå nettopp

Talkshow-verten, kjent som Dr. Phil, er populær på TikTok. I skrivende stund har over 6,4 millioner trykket «liker» på hans siste hjertesukk, og over 550.000 har kommentert.

Budskapet er klinkende klart:

– Dere må slutte å kommentere med «pappa» under alle mine poster. Jeg er ikke deres pappa.

les også Juks, misbruk og utnyttelse: Slik gikk det med dr. Phil

Han fortsetter:

– Jeg hater å måtte fortelle dere det, men jeg er ikke pappaen deres. Deres ekte pappa blir trolig også såret, sier den kjente talkshow-psykologen i en selfie-video til sine nær 30 millioner følgere på TikTok.

– Selv om jeg setter pris på støtten, så føles det litt merkelig, sier han om pappa-stempelet.

les også TikTok-stjerner tiltalt etter coronafest

Meldingen kommer ikke helt ut av det blå. 70-åringen følger nemlig TikTok-oppfordringen om å komme med en «Du/dere må (You have to)»-anbefaling. Emneknaggen #YouHaveTo har rundet over en milliard visninger.

Man kan trygt konkludere med at Dr. Phil ikke blir hørt. Hovedvekten av alle som har kommentert under posten hans, svarer humoristisk med å bruke nettopp «daddy»-ordet:

«Unnskyld, papi», «Tilgi meg, pappa» og «Jeg elsker deg, pappa» er gjengangere.

Andre morer seg over at den 70 år gamle TV-veteranen har funnet veien til nettsamfunnet og allerede har samlet så mange følgere.

«Dr. Phil, si at det ikke er deg som gjør dette», skriver en med måpefjes.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

TikTok har blitt enormt populær, men også svært omstridt. Svært mange unge har kastet seg over TikTok, som har 13-årsgrense.

Tidligere i uken gikk helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik (41), kjent som «Helsesista», ut på Instagram og advarte mot en selvmordsvideo som går viralt.

Forklart: Dette skjer med TikTok

Fersking

Dr. Phil, som postet et innlegg første gang for seks uker siden, innrømmer i sine poster at han selv er uerfaren. Blant annet ber han sine unge følgere om å forklare ham slang-uttrykk.

Sammen med sin kone Robin McGraw (66) har han den siste tiden sittet i corona-karantene, og følgerne blir også invitert med inn på parets kjøkken, der de lager mat sammen.

Publisert: 11.09.20 kl. 12:48

Les også