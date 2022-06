TV-KJENDIS: Shabana Rehman, her under et intervju med VG i fjor.

Kreftsyke Shabana Rehman hjemme i Norge igjen

Shabana Rehman (45) har vært i Tyskland for første runde med immunterapi.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For en uke siden reiste Rehman til utlandet, fulgt av slektninger og sin nye kjæreste Petter Simonsen (49).

Torsdag landet hun i Norge igjen. TV-kjendisen og skribenten har lagt ut bilde fra Gardermoen på Instagram, der hun opplyser at hun er ferdig med første syklus av kreftbehandling på et privat sykehus i Tyskland.

«Neste syklus blir om tre uker, så jeg fikk reise hjem til Norge igjen imens», skriver Rehman.

«Forskjellen med cellegifttilbudet i Norge og lavdose lokal cellegift i Tyskland var enorm. Førstnevnte føltes som en zombiedød, mens sistnevnte var som en lett hangover. Dette er jo min reise, så jeg understreker her at hvordan man reagerer på cellegift er svært individuelt».

Rehman, som i vår var aktuell i «Farmen kjendis» på TV 2, fortalte i april i år at hun hadde fått uhelbredelig bukspyttkjertelkreft med spredning.

Kort etterpå opplyste hun i et intervju med Se og Hør at kreftlegene i Norge hadde sagt at de ikke kan gjøre mer for henne.

Rehman har hele veien delt åpenhjertige, optimistiske refleksjoner på Instagram:

Immunterapi i utlandet ble mulig takket være en venninne som dro i gang en innsamling på Spleis. Over 1, 1 million kroner ble samlet inn.

«Hjemme i Norge får mennesker i min situasjon tilbud om palliativ team (smertelindring), kreftkoordinator, hjemmesykepleier, og sykehussosionom. Det er godt. Til tross for at jeg måtte til utlandet for skreddersydd kreftbehandling som er en meget tøff og dyr prosess», skriver hun på Instagram.

Hun opplyser om at formen fortsatt er varierende, og at utfallet fremdeles er usikkert.

«Men jeg er kommet hjem i fin form, og den første av tre besøk til Tyskland var veldig bra.»

Nå blogger Rehman i Nettavisen om livet, tilværelsen og behandlingen i Tyskland. Der er hun åpen om at hun tålte cellegiften hjemme i Norge svært dårlig, og at hun ikke hadde orket en runde til.