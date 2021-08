TikTok-stjerner på Disney+

Tirsdag presenterte strømmetjenesten høydepunktene for høsten.

Blant disse er «D’Amelio Show» der søstrene Charli (17) og Dixie D’Amelio (20) gir oss et innblikk i livene sine sammen med foreldrene Marc og Heidi. Charli har over 123 millioner følgere på TikTok, og Dixie har nær 55 millioner. Ifølge New York Times er mental helse i fokus i serien.