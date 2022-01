NY SESONG: NRK og Nordisk Film TV er godt i gang med å planlegge enda en sesong av «Mesternes mester» og med Aksel Lund Svindal som programleder.

NRK vil ha mer «Mesternes mester» med Aksel Lund Svindal

Allerede nå er det klart at det blir en ny sesong med «Mesternes mester» og Aksel Lund Svindal har fått tilbud om å fortsette som programleder.

– Og han har sagt at han har lyst, sier prosjektredaktør Pia Basberg i NRK til VG.

– Dette har gitt mersmak og jeg har fått signaler om at det blir flere «Mesternes mester» på meg. Én gang er for lite. Det er jeg glad for sa Aksel Lund Svindal i et intervju med VG 1. nyttårsdag.

Basberg legger ikke skjul på at seertallene for sesongpremieren som viser at i løpet av helgen har til sammen 1.284.000 sett «Mesternes mester», er en stor inspirasjonskilde til å lage en sesong 14.

– Det ville være uklokt av oss å la være, sier Basberg videre.

NRK og Nordisk Film TV som produserer «Mesternes mester» er allerede godt i gang med å finne aktuelle deltager-kandidater til neste sesong.

– Heldigvis er det mange kjente idrettsutøvere som legger opp hvert år, så vi har alltid mange å velge mellom. Men dette er en prosess som forgår hele året, sier Basberg.

Men etter to sesonger i Norge håper både hun og resten av produksjonen at det i mai-juni skal være mulig å spille inn «Mesternes mester» i utlandet igjen.

– Vi vet jo at nordmenn setter stor pris på å få litt sol og varme inn i stua i januar og vi ser på mange muligheter. Helst på et sted vi har erfaring fra å spille inn «Mesternes mester» og da tenker vi sør i Europa. Det være seg Hellas, Kroatia, Portugal eller Mallorca. Det er erfarne folk som produserer dette og de kan ta med seg rigget mange steder, sier Basberg.

Samtidig er hun tydelig på at det er pandemien som avgjør om det blir mulig å spille inn i utlandet igjen.

– Vi har gode erfaringer med å produsere i Norge også. Men værforholdene er mer stabile i Sør Europa. Det er heller ikke like lett å finne et deltagerhus med usjenert beliggenhet uten innsyn. Blir det i Norge, vurderer vi ikke bare Sørlandet denne gangen. Vi tenker også at det kan være en god mulighet langs kysten på andre siden av Oslofjorden nedover mot Halden.