TV-MAKKERE: Dennis Siva og Marte Bratberg.

Dennis Siva Lie tar over for Niklas Baarli i «God Kveld Norge»

Marte Bratberg (32) er tilbake på jobb – med ny kollega, Dennis Siva Lie (28).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tenkte: «Shit, klarer jeg dette her da?». Jeg må fylle noen store sko i et stort program, men jeg ble veldig glad da jeg ble spurt om å være programleder. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Marte, sier Lie i pressemeldingen fra TV 2.

Lie sluttet nettopp i NRK, der han hadde jobbet i nesten tre år – blant annet med «Newton» og «Superkroppen». TV-seerne har i vår fått se ham i aksjon i «Kompani Lauritzen» på TV 2.

28-åringen regner med å bli satt i ukjente situasjoner også i sin kommende jobb.

– Det er akkurat det jeg trenger, mener han.

Tilbake fra permisjon

«God Kveld Norge» har gjennomgått mye utskiftinger den siste tiden.

Niklas Baarli (32) har sluttet for å gjør andre ting i TV 2. Sophie Elise Isachsen (27), som vikarierte for Marte Bratberg, er også ute. Det samme er innstepper for Isachsen – Tonje Frigstad (21). Også Martine Lunde (26) og Aleksander Sætersøl (26) har avsluttet sitt korte «God Kveld Norge»-oppdrag.

Men nå er Marte Bratberg (32) tilbake i manesjen. Hun ble mamma i fjor og har hatt permisjon.

Les også Marte Bratberg har født – sier vannet gikk på gaten Marte Bratberg (32) er blitt mamma for første gang.

– Jeg gleder meg masse til å komme tilbake på jobb, og så liker jeg Dennis veldig godt. Dette er skikkelig stas, sier hun i kunngjøringen.

– Det som er kult er at vi er fra samme sted. Nemlig Vestby, og vi har hatt samme gymlærer, legger hun til.

Den nye TV-duoen er i sving allerede første uken etter 17. mai.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er fornøyd med å ha fått Lie med på laget.

– Han har lang erfaring, og han og Marte Bratberg vil utgjøre et veldig bra team, mener hun.

Slutt på TV

Nylig ble det også bestemt at «God kveld Norge» forsvinner fra TV-skjermen, og at det heretter kun skal være digitale sendinger. Med det setter programlederdronningen Dorthe Skappel (59) punktum for 25 år.

Til høsten får hun nye oppgaver i TV 2 – enn så lenge er det hemmelig hva det blir.

VGTV var til stede på finalefesten til «Kompani Lauritzen»: