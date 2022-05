DØD: Bruce MacVittie, her i fjorårsfilmen «A Killer Among Us».

TV-stjernen Bruce MacVittie er død

Skuespilleren, kjent fra serier som «The Sopranos», «Pan Am» og «Lov og orden», ble 65 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder New York Times, som får dødsfallet bekreftet fra Bruce MacVitties kone, Carol Ochs.

MacVittie døde på sykehuset 7. mai. Dødsårsaken er ikke kjent.

Den amerikanske skuespilleren var aktiv til det siste: Han figurerte så sent som i år i CBS-serien «Bull». Han står også på rollelisten i filmen «Call Jane», som har premiere til høsten.

TV-seerne kjenner i tillegg MacVittie fra TV-serier som «As The World Turns» og «Waterfront». I fjor spilte han i filmen «A Killer Among Us».

Det var på New Yorks berømte teaterscene Broadway at skuespilleren først fikk berømmelse. Det skjedde under spesielle omstendigheter. MacVittie steppet inn som erstatter i forestillingen «American Buffalo» mot Al Pacino i 1983 da skuespiller James Hayden brått døde.

Siden har MacVittie spilt i en rekke oppsetninger, og han står oppført med nær 100 roller på filmnesttedet IMDb.com.