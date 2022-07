IKKE MED: Serieskaperne sier Eleven ikke er med i den nye serien. Her Billie Bobby Brown i rolen i sesong 4 av «Stranger Things».

Røper «Stranger Things»-spin-off: − 1000 prosent annerledes

«Stranger Things»-skaperne Ross og Matt Duffer snakker i en ny podkast om avlegger-serien de hevder vil bli helt annerledes enn originalen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nylig kom siste del av sesong 4 av «Stranger Things». Sesongen har satt flere seerrekorder på Netflix, og har også skapt listerekorder for Kate Bush, og muligens Metallica.

Vi vet det kommer en femte sesong, og at denne blir den aller siste. Det har også gått rykter om mulige avlegger-serier basert på «Stranger Things» – såkalte «spin-offs».

– Vi jobbet faktisk på den i dag. Det er en avlegger-idé vi ikke har fortalt til noen, sier enn av brødrene i en fersk podkastepisode fra «Happy Sad Confused».

GJENG: Natalia Dyer som Nancy Wheeler, Joe Keery som Steve Harrington, Gaten Matarazzo som Dustin Henderson, Maya Hawke som Robin Buckley, Sadie Sink som Max Mayfield og Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair i sesong 4 av «Stranger Things».

Flere av spekulasjonene rundt hva slags serie som kommer, avkrefter Duffer-tvillingene i podkasten:

– Det blir ingen Eleven- eller Dustin-avlegger, eller at vi følger et annet nummer. Det er ikke interessant for meg. Vi har gjort alt det der. Denne er veldig annerledes, men det er bindevev. Det viktigste som binder dem sammen vil jeg si er bevisstheten rundt historiefortellingen, sier en av serieskaperne.

På spørsmål fra podkast-vert Josh Horowitz om hva de kan si om serien, og om den har rollefigurer eller steder til felles med «Stranger Things», svarer de:

– Jeg tror vi kan si den er 1000 prosent annerledes.

Og legger til:

– Det er historie som knytter den til «Stranger Things»-verdenen, men det handler mer om hvordan vi forteller historien.

Vil gi stafettpinnen videre

Men, serieskaperne understreker også at de ikke har planer om å lage serien selv.

– Vi har en idé, men tanken er å overlevere stafettpinnen til noen andre som forhåpentligvis er veldig talentfulle og engasjerte. Bare tanken på at Ross og jeg skal lage en pilot, og så bare forlate den, det føles dumt for meg. Du må virkelig være der fra begynnelse til slutt, så jeg tror vi må finne en partner som kan hjelpe oss med det, sier Matt.

TVILLINGER: F.v. Matt og Ross Duffer står bak «Stranger Things». Her på et arrangement i Los Angeles 27. mai.

Han understreker at når «Stranger Things» er ferdig, så vil de ha brukt et tiår av livene sine på serien og universet. Det mener de er nok.

– Jeg har elsket hvert sekund av det, og ville ikke gjort noe annerledes. Men jeg vil ikke bruke enda et tiår på det universet.

Brødrene understreker at de ønsker å være veldig involverte, men selv ønsker å jobbe med nye ideer og nye historier.

DRAMA: Scene fra sesin 4 av «Stranger Things».

Men selv om tilsynelatende «ingen» vet hva avleggerserien skal handle om, er det én som gjettet det:

– Finn vet, medgir de og fortsetter:

– Jeg tror det gjorde Netflix gale at vi snakket om det i pressen, mens de ikke vet hva det er. De er ikke irriterte, men mer sånn «kom igjen!».

Finn er skuespiller Finn Wolfhart som spiller Mike Wheeler i serien.

HJERTE: Finn Wolfhart som spiller Mike Wheeler har gjettet hva den nye serien skal handle om.

– Han bare gjettet det. Men det er ikke noe innlysende, så jeg vet ikke hvordan han skjønte det. Han er en virkelig smart fyr, roser serieskaperne.

Når det gjelder den siste sesongen, fastslår de at det er mange flere muligheter nå som slutten nærmer seg. Like fullt understreker de at det ikke bli vill nedslakting av rollefigurene.

– Vi er ikke «Game of Thrones». Dette er Hawkins, ikke Westeros, sier en av brødrene spøkefullt.