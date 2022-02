TV-KLARE: Nye deltagere på Setnesmoen i «Kompani Lauritzen».

Dempet feiring for «Kompani Lauritzen»

TV 2 hadde invitert pressen til premierefest i Oslo torsdag kveld, men begrenser nå feiringen i lys av det som skjer i Europa.

Deltagerne skal samles til fest, men pressen får ikke komme, og det blir ingen rød løper.

– Med tanke på situasjonen, med krigshandlingene i Ukraina, føler vi at det blir feil med stor fest og rød løper i dag, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, til VG.

Hun oplyser at de avholder premierevisning som planlagt, men kun for deltagere og produksjon.

Savner «Tøffe-Tone»

Tone Damli (33) har forståelse for at festen blir nedskalert.

– Men vi skal i hvert fall samles å se den første episoden og gjør det beste ut av kvelden til tross for alt, sier popartisten til VG.

MED: Tone Damli, her avbildet kort etter innspillingsstart.

Damli opplyser i første episode at hun sa ja til å bli med fordi hun er blitt så redd for så masse etter at hun ble mamma.

– Jeg har lyst til å bli tøff igjen, og komme tilbake til Tøffe-Tone som jeg engang var, sier hun på TV.

– Det var ikke en bevisst handling å bli så redd. Det bare ble sånn, forklarer Damli til VG.

Var uredd før

– Etter at Billie kom, så fikk jeg mareritt om at ting skjedde med henne, sier tobarnsmoren om eldstedatteren.

– Den stadige engstelsen for barna mine begynte å hindre meg i å gjøre ting. Og når det skjer, blir man bare mer reservert og holder seg på den trygge veien hele tiden. Før jeg fikk barn, var jeg helt uredd og kunne ikke få nok fart og spenning, sier Damli og ler.

Hun forsikrer at TV-comebacket ikke innebærer at hun skal «bli så veldig ekstrem, altså».

– Jeg kjente på masse nerver under innspillingen, men så erfarte jeg at den mestringen når du har utført noe, den er så fantastisk. Og det adrenalinet man får. Jeg merket at mye av det jeg trodde var skummelt ikke var så skummelt likevel.

Damli legger til at hun «kom godt ut av det hele».

Også justisminister Emilie Enger Mehl (29) kjemper om seieren. Hun satt ikke i regjeringen da serien ble spilt inn i fjor. Mehl opplyste til VG i fjor at hun har valgt å donere sitt honorar til veldedighet.

Justisdepartementet har ikke besvart VGs henvendelse om hvorvidt Mehl skal på kveldens fest eller ikke.

VG skrev i fjor høst om at feiringen av avsluttet innspilling ble så høylytt at politiet rykket ut. Hvem av deltagerne som deltok på nachspielet, ble aldri opplyst om.

Premieren sendes førstkommende lørdag. Nytt av året er at det blir to ukentlige episoder – med onsdagssending i tillegg.

