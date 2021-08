forrige











fullskjerm neste LYKKENS PRIS: Regisør Benjamin Ree, sammen med produsent Ingvil Giske t.h. og Barbora Kysilkova på scenen etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste norske kinofilm». 1 av 7 Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Jakob Oftebro vant Amanda-pris for Beste mannlige skuespiller: − Helt fantastisk

HAUGESUND (VG) «Ninjababy» ble årets store Amanda-vinner med fire priser, og fire skuespillere vant sine aller første priser på den gjeve utdelingen.

– Nå har jeg det helt ut av meg selv, sier en tydelig rørt Jakob Oftebro til VG.

– Jeg har ikke helt klart å fordøye det ennå. Nå har jeg denne, og det er helt fantastisk. Det er vår største pris, og jeg hadde aldri regnet med å få den. Jeg er kjempestolt.

Oftebro vinner prisen nøyaktig 35 år etter sin far og skuespiller Nils Ole Oftebro.

– Pappa har alltid vært der og lest med meg til teaterskolen. Og hele familien har vært helt fantastisk støttende.

– Hvordan skal dette feires?

– Vi skal feste hele natten, skyter Kristine Kujath Thorp inn.

Hun vant pris for beste kvinnelige skuespiller for hennes rolle i «Ninjababy». «Ninjababy» ble årets store Amanda-vinner med fire priser, deriblant for regi og gode skuespillerprestasjoner.

– Det er så stort. Jeg hadde ikke forventet dette i det hele tatt. Jeg er helt skjelven, det er nesten litt flaut, ler Thorp.

SJOKKERT: Kristine Kujath Thorp vant pris for beste kvinnelige skuespiller.

– Absurd

Prisen for årets Beste norske kinofilm gikk til «Kunstneren og filmen». Dokumentaren er regissert av VGTV-ansatt Benjamin Ree og kan ses på VGTV.

– Dette er absurd. Det er ikke lenge siden jeg var heroinavhengig. Nå står jeg her, høyt utdannet. Takk for at jeg for lov å ..., sa Karl-Bertil Nordland, som «Kunstneren og Tyven» handler om, før jubelen brøt løs i salen.

– For at jeg får lov til å bo i et samfunn der det går an å reise seg igjen og starte på nytt, sa han rørt.

VANT BESTE KINOFILM: Benjamin Ree (t.h.) produsent og Ingvil Giske holder takketale etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste dokumentarfilm» under Amandapris-utdelingen

Som første dokumentarfilm siden 2002, vant «Kunstneren og Tyven» prisen for Beste norske kinofilm. Den fikk også prisene for Beste dokumentarfilm og Beste klipp.

Regissør Benjamin Ree fra VGTV, som står bak filmen, takket sine kollegaer:

– Jeg mistet fullstendig troen på prosjektet og ble sykmeldt et halvt år. Tusen takk for støtten, sa regissør Benjamin Ree fra scenen.

FØRSTE PRIS: Amandaprisen for Beste mannlige birolle går til Nader Khademi for «Ninjababy».

Dokumentaren «Generasjon Utøya» vinner publikumsprisen under årets Amandapris-utdeling.

– Jeg er sjokkert, dette er utrolig stort, sier Ina Libak til VG.

Hun er en av fire personer som har en slags hovedrolle i dokumentaren.

– Særlig at det er Folkets Amanda, at det er folkene som har sett filmen som har stemt. Så blir jeg takknemlig for at folk vil lære om 22. juli, og lære av det. Det er det jeg tror trengs, sier hun.

– Vi vil takke publikum og alle som har stemt på oss, sier Aslaug Holm, som står bak filmen.

Kveldens første pris gikk til Nader Khademi for sin birolle i «Ninjababy».

Han vinner sin første pris, etter sin aller første nominasjon.

– Mamma og pappa, herregud, takk for alt dere har ofret. Gratulerer til hele gjengen, sa han.

Det var Åse Kleveland som delte ut prisen.

SÅ GLAD! Prisen for Beste kvinnelige birolle gis til Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen».

– Vi kommer alltid tilbake til Haugesund. Det er noe unikt med byen og film, film, film, sa Åse Kleveland før hun delte ute kvelden første pris.

– Jeg har for øvrig droppet lange kjoler og bruker bare bukser, sa Kleveland, kjent over mange for for sine side serker.

Vinnerne:

Beste mannlige birolle: Nader Khademi for «Ninjababy»

Beste kvinnelige birolle: Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Beste dokumentarfilm: «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

Beste kortfilm: «Hva er en kvinne?» (regi og produsent: Marin Håskjold)

Beste foto: Egil Håskjold Larsen og Viktor Kosakovskij for «Gunda»

Beste filmmanus: Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Beste barnefilm: «Tottori – Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner)

Beste klipp : Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Beste lyddesign: Alexander Dudarev for «Gunda»

Folkets Amanda: Generasjon Utøya

Amandakomiteens gullklapper: Horst Molkenbur

Beste visuelle effekter: Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

Beste produksjonsdesign/scenografi: Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen»

Beste kostyme: Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt»

Beste regi: Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy»

Beste maske/sminke: Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

Beste originalmusikk: Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste kvinnelige skuespiller: Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy»

Beste mannlige skuespiller: Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Beste utenlandske kinofilm: «Et glass til» (regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

Æres-Amanda: Oddvar Bull Tuhus

Beste norske kinofilm: «Kunstneren og Tyven»

De nominerte: Beste norske kinofilm «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent Ingvil Giske)

«Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Ninjababy» (regi: Yngvild Sve Flikke, produsent: Yngve Sæther) Beste regi Benjamin Ree for «Kunstneren og tyven»

Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen for «Tottori! Sommeren vi var alene»

Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy» Beste mannlige skuespiller Arthur Berning for «Ninjababy»

Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Pål Sverre Hagen for «Dianas bryllup» Beste kvinnelige skuespiller Birgitte Larsen for «Gritt»

Kathrine Thorborg Johansen for «Oslo – København»

Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy» Mannlig birolle Nader Khademi for «Ninjababy»

Dennis Storhøi for «Prosjekt Z»

Michalis Koutsogiannakis for «Den største forbrytelsen» Beste kvinnelige birolle Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Marte Magnusdotter Solem for «HAN»

Marte Wexelsen Goksøyr for «Gritt» Beste barnefilm «Bortebane» (regi: Line Hatland, prod: Ingvil Giske og Mari Monrad Vistven)

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret » (regi: Gunhild Enger og Rune Spaans, produsent: Ingunn Sundelin og Eric Vogel)

«Tottori! Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner) Beste dokumentarfilm «Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

«Odelsgutt og fantefølge» (regi: Merethe Offerdal Tveit, produsent: Kristine Ann Skaret) Beste filmmanus Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt»

Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy» Beste utenlandske kinofilm «Et glass til» (regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

«The Father» (regi: Florian Zeller, distributør: Storytelling Media)

«Promising Young Woman» (regi: Emerald Fennell, distributør: United International Pictures) Beste kortfilm «Greetings from Myanmar» (regi og produsent: Sunniva Sundby og Andreas J. Riiser)

«Syv Mil» (regi og produsent: Eilif Bremer Landsend)

«Hva er en kvinne?» (regi og produsent: Marin Håskjold) Beste originalmusikk Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen»

Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy»

Thomas Dybdahl for «Tottori! Sommeren vi var alene» Beste Produksjonsdesign/scenografi Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt»

Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen» Beste lyddesign Alexander Dudarev for «Gunda»

Erik Ljunggren for «Gritt»

Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy» Beste maske/sminke Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup»

Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

Sara Klänge for «Den største forbrytelsen» Beste foto Egil Håskjold Larsen og Viktor Kosakovskij for «Gunda»

Marianne Bakke for «Ninjababy»

Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt» Beste visuelle effekter Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen» Beste klipp Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen»

Karen Gravås for «Ninjababy»

Robert Stengård for «Kunstneren og tyven» Beste kostyme Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen»

Ida Toft for «Dianas bryllup»

Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt» Folkets Amanda «Børning 3»

«Den største forbrytelsen»

Årets Amandapris-utdeling går av stabelen på Filmfestiviteten i Haugesund.

Det er «Ninjababy» som har flest nominasjoner i år, med nominasjon i hele 11 kategorier. «Den største forbrytelsen» er nest mest nominert, mens «Gritt» har syv nominasjoner.

Prisutdelingen i Haugesund skal i år som i fjor ledes av Odd-Magnus Williamson.

Amandaprisen består av en bronsestatue utformet av Kristian Kvakland og et diplom. Det er Den norske filmfestivalen AS og Norsk filminstitutt som arrangerer Amanda.