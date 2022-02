TOPPER: Ukrainske Kalush Orchestra

Ukraina til topps på Eurovision-bettingen: − Vi skal ikke skuffe

Hiphopgruppen Kalush Orchestra ble egentlig nummer to i den ukrainske finalen, men spås nå å vinne hele konkurransen i mai.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Mens Russland er utestengt fra Eurovision Song Contest på grunn av krigen mot Ukraina, har Ukraina nå plassert seg helt på topp på bettinglisten Oddschecker.

Kalush Orchestra og Ukraina har dermed dyttet vertslandet Italia ned på annenplass.

En stund så det ut til at Ukraina ikke kom til å være i Eurovision Song Contest i år. Opprinnelig var det nemlig Alina Pash (28) som vant den ukrainske finalen i midten av februar, men hun trakk seg etter det ble kjent at reisedokumentene hennes for å komme inn på Krim-halvøya i 2015 var blitt forfalsket.

En betingelse for å kunne representere Ukraina i Eurovision, er at artisten ikke kan ha reist til Krim-halvøya fra russisk side siden annekteringen i 2014.

Etter litt betenkningstid valgte Kalush Orchestra, som opprinnelig kom på annenplass, i forrige uke å takke ja til å representere landet sitt. De stiller med låten «Stefania».

«Endelig er det bestemt – sammen med offentligheten har vi funnet ut av viktige ting og er klare for å lede Ukraina til suksess sammen! Vi føler og ser deres store støtte, og gleder oss til å representere landet vårt! «, skriver gruppen på Instagram.

Selv om de landet på annenplass etter at jurystemmene var talt opp, var Kalush orchestra hele tiden publikumsfavoritt.

«Vi lover dere, vi skal ikke skuffe», legger de til.

Gruppen skrev på Instagram søndag, under en video som viser scener fra krigen:

«Ikke mist mote, la oss stå sammen. Tenk på hvordan du kan bidra og være til nytte for Ukraina i dag.»

Norske Subwoolfer har den siste uken ligget stabilt på en syvendeplass på rankingen, mens Sverige, som ennå ikke har kåret sitt vinnerbidrag, har hoppet fra fjerde til tredjeplass.

Etter at Russland er diskvalifisert fra å delta, er det nå 40 land som stiller i Eurovision Song Contest i Torino 14. mai.