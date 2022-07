PAR: Kevin Bacon og Kyra Sedgwick på Tribeca filmfestival i New York i juni i år.

Prøvde TikTok-dans – ble «skadet»

Skuespillerparet Kevin Bacon (63) og Kyra Sedgwick (56) prøvde seg på den virale «Footloose»-dansen på TikTok. Like etter delte han bilde av konsekvensen.

Bacon hadde spilt flere roller tidligere, men ble verdenskjent med hovedrollen i «Footloose» i 1984. Der var han Ren, en tenåring som gjorde opprør via dans i en småby der musikk og dansing var forbudt.

Nå, 38 år senere, er en dans til tittellåten «Footloose» blitt populær på TikTok. Låten fra Kenny Loggins er brukt i nær 300.000 videoer.

Dette har Kevin Bacon fått med seg, og onsdag delte han sin egen versjon av dansen, sammen med kona Kyra Sedgwick.

«Jeg kan ikke huske at dette var en del av den opprinnelige koreografien, men vi tenkte vi skulle gjøre et forsøk.» skrev han.

Dansen innebærer et løft og at dansepartneren «rulles» rundt i løftet.

Bacon og Sedgwicks «stunt» har fredag fått 1,4 millioner likerklikk på TikTok.

Også datteren deres, skuespiller Sosie Bacon, har kommentert «I GET ITTTT».

Men fredag morgen delte Bacon en oppfølger, med et bilde av kona sittende ved et bord med et oppgitt uttrykk i ansiktet. I tillegg har hun en ispose over venstre håndledd, som er det hun ble holdt i under dansen.

«Ettervirkningen av å «naile» en TikTok-dans» skriver Bacon til bildet.

I kommentarfeltet spør flere hvordan det går med kona, og Bacon skriver «mye bedre, takk som spør!»

Han bekrefter også at «skaden» er fra TikTok-dansen de delte.

