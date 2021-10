ARBEIDSLYSTEN: Shannen Doherty, her på Farrah Fawcett Foundations «Tex-Mex Fiesta» i Beverly Hills i 2019.

Kreftsyke Shannen Doherty: − Bedre skuespiller enn noensinne

TV-stjernen Shannen Doherty (50) har kreft i stadium fire, men nekter å la seg avskrive av den grunn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren, best kjent fra «Beverly Hills 90210» og «Charmed», var torsdag gjest i «The Kelly Clarkson Show». Der snakket hun ifølge People om hvordan hun mener de siste årenes prøvelser har gjort henne dyktigere i jobben.

50-åringen gjorde det klart at hun ikke kjøper den oppfatningen mange har om at det å ha kreft i stadium fire, betyr at livet snart er over.

– Mennesker i stadium fire blir avskrevet umiddelbart – av forsikringsselskaper, leger og sjefen sin, uttalte hun.

– Jeg tror sannheten tvert imot er at når man rammes av noe sånt som dette, så jobber man enda hardere enn før, la hun til.

Doherty forklarte videre at i hennes tilfelle har alle erfaringene gjort at hun som skuespiller har fått et hav av ulike følelser og sinnsstemninger hun kan dykke ned i og bruke i jobben.

– Så jeg tror at jeg er en bedre skuespiller enn noensinne.

Doherty uttalte i 2017 at hun var på bedringens vei etter omfattende behandling av brystkreft. Året etter kunne hun opplyse om at sykdommen var tilbake, og at den var i stadium fire.

Det er vanlig å dele inn brystkreft i fire stadier, og stadium fire betyr at sykdommen har spredt seg til andre organer.

Doherty har de siste årene vært åpen om helsesituasjonen. Følgerne på Instagram har fått bilder fra oppturer og nedturer.

Torsdag delte Doherty bildene over på Instagram, tatt for en tid tilbake, for å oppfordre andre kvinner til å sjekke seg.

«Er det vakkert? Nei. Men jeg håper at jeg ved å dele at vi alle blir mer opplyst og fortrolig med hvordan kreft ser ut», skriver hun – og legger til at det å finne humor i alt det vanskelige, hjalp henne med å komme gjennom det som virket helt umulig.

Den amerikanske stjernen har fortsatt å jobbe til tross for sykdommen. Blant annet har hun vært å se i nylanseringen «BH90210» og «Riverdale». På filmnettstedet IMDb står hun oppført med flere kommende prosjekter, noen av dem ferdig innspilt.

For tre uker siden la skuespilleren ut dette ferske bildet, samtidig som hun skriver at hun er takknemlig for hver dag:

Flere rampelys-nyheter på VGTV: