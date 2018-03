MAKKERE IGJEN: Ingunn Solheim slutter som programleder for «Debatten» og går til Dagsrevyen hvor hun blir anker og makker med Jarle Roheim Håkonsen. I forkant av valget i fjor ledet de to partilederdebattene sammen. Foto: Odin Jæger

Ingunn Solheim fra Debatten til Dagsrevyen

Publisert: 16.03.18 20:32 Oppdatert: 16.03.18 20:47

Etter fire år som programleder for Debatten, går Ingunn Solheim til Dagsrevyen. Samtidig går Ingerid Stenvold ut i permisjon i seks måneder. Hvem som overtar som programleder i «Debatten» er ikke avklart.

– Jeg leder «Debatten» frem til påske - og etter påske er jeg på plass i Dagsrevyen som anker sammen med Jarle Roheim Håkonsen, bekrefter Ingunn Solheim overfor VG.

Solheim overtok som programleder for «Debatten» etter Erik Wold i 2014. Hun begynte som politisk journalist på Marienlyst fire år tidligere. Hun har også vært nyhetsanker og sentral under valgsendingene i 2011 , 2013, 2015 og 2017. I forkant av valget i fjor ledet hun partilederdebattene sammen med nettopp Jarle Roheim Håkonsen. I 2013 ble hun tildelt Kringkastingsprisen som «ein god representant for nynorsk i fjernsynet».

Solheim er fra Førde og har tidligere jobbet blant annet i TV2 Nyhetskanalen og Kanal 24. Nå gleder hun seg til nye oppgaver i NRK.

– Når jeg har holdt på med ett program såpass lenge syntes jeg det var på tide å gjøre noe nytt. Jeg er veldig gklar for det, sier Ingunn Solheim.

Hun håper å ta med seg noe av det hun gjorde i «Debatten» til Dagsrevyen.

– Jeg tenker at Dagsrevyen skal være Norges viktigste studio, sier Solheim

Hun overtar som Jarle Roheim Håkonsens makker etter Ingerid Stenvold som har permisjon i seks måneder.

– Jeg har søkt og fått permisjon i seks måneder for å arbeide med et prosjekt utenfor NRK. Etter det skal jeg tilbake til Dagsrevyen, sier Stenvold til VG.

Fredag fortalte programredaktør Kyrre Nakkim til Aftenposten at en ny versjon av Debatten vil være på plass fra høsten av. Blant annet ønsker han seg et et nytt og rimeligere studio som er bedre egnet til å invitere inn gjester og forklare ting.

– Foreløpig har vi ikke bestemt hvem som skal være programleder for Debatten ut sesongen - og det er heller ikke bestemt hvem som skal bli ny programleder til høsten. Først utvikler vi programmet, så ser vi hvem som passer best som programleder. Men vi har mange dyktige folk å velge mellom, sier Nakkim til VG.