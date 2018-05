I HARDT VÆR: Roseanne Barr, her på en Disney-tilstelning i Pasadena i januar i år. Foto: VALERIE MACON / AFP

Roseanne Barr fikk sparken – legger seg langflat

Publisert: 30.05.18 09:08

TV 2018-05-30T07:08:37Z

Roseanne Barr (65) beklager til kvinnen som var offer for den smakløse «spøken», og til alle kollegene som har mistet jobben etter rasistskandalen.

« Jeg angrer dypt på mine kommentarer fra i går natt på Twitter. Først av alt vil jeg si unnskyld til Valerie Jarrett, til ABC og hele staben i «Roseanne». Jeg beklager at jeg serverte en tankeløs spøk – som ikke reflekterer mine verdier. Jeg elsker alle mennesker, og jeg er svært lei meg », skrev skuespillerveteranen etter at fadesen var et faktum.

TV-stasjonen ABC tok både Roseanne Barr og comebackshowet «Roseanne» av lufta etter det rasistiske utspill mot borgerrettsforkjemperen Valerie Jarrett (61) tirsdag.

« Hvis det muslimske brorskapet og «Planet of the Apes» hadde fått barn, hadde det vært Valerie Jarrett », tvitret Barr og satte dermed punktum for TV-serien som har lokket millioner av seere etter premieren i vår. ABC så nemlig rødt, og i løpet av timer var både «Roseanne» og serien historie.

Jarret er en afroamerikansk borgerrettsforkjemper, og var også en av Barack Obamas viktigste rådgivere.

Barr forklarer at hun skrev meldingen sent på natten, at hun hadde tatt sterk sovemedisin, og at hun «gikk over streken». Den opprinnelige Twitter-meldingen ble raskt slettet, men det hjalp altså ikke.

Barr har det siste døgnet tvitret en rekke meldinger (se lenger ned i artikkelen) for å forklare og beklage. Hun har også meldt at hun kommer til å forlate Twitter. Skuespilleren ber i tillegg fansen om å besinne seg og ikke boikotte ABC, som mange har truet med.

« Hei, dere, ikke forsvar meg. Det er snilt av dere å forsøke, men å miste showet mitt er ingenting sammenlignet med å bli stemplet som rasist på grunn av én Twitter-post som jeg angrer på mer enn noe annet », skriver Barr.

ABC kom med følgende uttalelse i går kveld via TV-president Channing Dungey:

«Roseannes Twitter-melding er avskyelig, frastøtende og i strid med våre verdier, og vi har besluttet å legge ned TV-serien hennes. »

Alle henvisninger til den berømte komiserien , som har vært ABCs aller største seersuksess den siste måneden, er fjernet fra TV-kanalens pressesider. Sesong to av comeback-serien, som ble kunngjort for noen uker siden, er dermed skrinlagt.

I tillegg har Barr fått fyken av agentbyrået som har representert henne, ICM Partners.

« Vi er alle svært opprørt over den uverdige og uakseptable meldingen fra Roseanne Barr. Konsekvensen er at vi ikke lenger vil jobbe med henne », heter det i en pressemelding fra byrået.

Originalserien «Roseanne», hvor John Goodman (65) fyller den mannlige hovedrollen, gikk i ni sesonger fra 1988–1997 og ble også vist i Norge. Handlingen dreide seg om familien med tre barn og deres utvidede familie og venner i Lanford, Illinois.

Sara Gilbert (43), som spilte datter i originalserien samt i den nye, er også nå arbeidsløs. Det samme er Laurie Metcalf (62,) som har spilt Roseannes søster Jackie.

Ingen av de andre stjernene i serien har så langt uttalt seg.

Valerie Jarrett har ifølge CNN uttalt at hendelsen må betraktes som en «lærepenge», at hun selv har det fint, men at hun bekymrer seg for mennesker som blir utsatt for rasisme hver dag uten at de har støttespillere rundt seg.

ABC skal fra før ha vært skeptiske til Barrs opptreden i sosiale medier, og dette er angivelig ikke første gang hun har forårsaket problemer for kanalen.

– Nok var nok. Tirsdagens melding var det ikke mulig å «overleve», sier en ikke navngitt kilde i TV-kanalen til CNN .

Barr er ellers kjent fra TV-serier og filmer som «My Name Is Earl», «Shedevil», «The Nanny» og «Masters of a Good Name».