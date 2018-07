HEVDER SIN USKYLD: Gunilla Persson hevder fortsatt sin uskyld for tyveri. Foto: Reed Saxon / TT NYHETSBYRÅN

Persson møtte ikke opp i retten

Publisert: 16.07.18 22:00 Oppdatert: 16.07.18 22:13

Gunilla Persson (59) møtte ikke til rettsforhandlinger i Palm Beach mandag. Dermed blir saken mot realitystjernen fra «Svenske Hollywoodfruer» utsatt nok en gang.

Det skriver Aftonbladet .

Hennes advokat Philip T. Ridolfo Jr var imidlertid på plass og han meddelte retten at Persson ikke ønsker å benytte seg av muligheten til en forenklet rettsprosess og dermed få saken ut av verden. Ny dato for rettsforhandlingene er satt til 27. juli.

Den svenske Hollywood -fruen er anklaget for tyveri etter at hun i mai måned ble fanget på et overvåkningskamera idet hun gikk ut av en butikk med et par Chanel-solbriller på hodet – uten å ha betalt. Solbrillene skal ha hatt en prislapp på rundt 4000 kroner.

59-åringen ble senere stoppet av politiet på gaten i nærheten av butikken. Hun skal i samtale med politiet ha tatt brillene opp fra vesken, der de da hadde havnet, satt dem på hodet og sagt at hun hadde tenkt å levere dem tilbake senere.

– Min klient er uskyldig, sa hennes tidligere advokat Aftonbladet

Persson måtte tilbringe en natt i fengsel, før hun ble løslatt mot en kausjon på 45.000 kroner.

Påtalemyndigheten ville at hun skulle tiltales for grovt tyveri, men retten har gjort om punktet til å gjelde forseelse.