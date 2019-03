I USA: Kevin Vågenes har bodd i Los Angeles til og fra de siste årene. Foto: Lech Klaudia

Kevin Vågenes bruker Tinder som «Parterapi»-inspirasjon

LOS ANGELES (VG) Kevin Vågenes (32) jakter både jobb og kjæreste i Hollywood - og får «Parterapi»-materiale på kjøpet.

Publisert: 03.03.19 12:31







– For noen uker siden var jeg på en date med en fyr som utelukkende snakket om seg selv, hva han spiste og hvordan han hadde trent for å få den kroppen han ville ha. Da ble jeg litt sånn «Jamen, dette orker jeg jo ikke», ler Kevin Vågenes .

Den norske komikeren har hatt stor suksess med NRK-serien «Parterapi», der han spiller ymse ubrukelige kjærester. Den single 32-åringen leter fremdeles etter kjærligheten selv, og bruker blant annet tinder for å treffe nye mennesker. De siste to og et halvt årene har han pendlet mellom Oslo og LA, og benyttet seg av datingappen i begge byene. Han sier det er annerledes å gå på en tinderdate i den amerikanske storbyen enn i hovedstaden vår.

– Folk her i LA har en tendens til å flakke med blikket og se seg om i lokalet etter mer interessante datingmuligheter, jakten på noe bedre tar aldri slutt. Det gjør at det er vanskelig å få ordentlig kontakt med folk. På den annen side kan det være befriende å være på tinder her, fordi ingen vet hvem jeg er. Hvis noen spør om en date er det fordi de vil møte meg, og ikke fordi de synes det er gøy å ta en drink med han fra «Parterapi», sier Vågenes.

Det har tatt litt tid for ham å bli vant til det amerikanske datingsystemet, som er ganske ulikt det norske.

– Her er det kultur for å date mange samtidig, og det er uvant for meg. Man kan ikke ta for gitt at det ikke er noen andre med i bildet, får å oppnå det må man ha en samtale om å være «exclusive». I Norge er det jo sånn at hvis man går på date nummer to, så har vanligvis begge en innstilling om at «Nå prøver vi to på dette og ser hvordan det går», sier han. Vågenes legger til at dating kan være en følelsesmessig påkjenning, hvor du går ut med store forhåpninger, bare for å bli skuffet igjen og igjen.

– Det kan være litt slitsomt, men samtidig er jo dating genial inspirasjon til «Parterapi». Det som er gøy er at uansett om det blir til noe eller ikke, så møter man vanvittig mange typer. Jeg har truffet folk her som jeg vurderer å bruke varianter av i serien. Nå høres det ut som jeg har vært på hundrevis av dater, og går på date hver uke. Det gjør jeg altså ikke, ler han.

BENKER SEG: Kevin Vågenes har fått nordmenn til å sitte klistret i sofaen for å se «Parterapi». Her ligger han selv i en amerikansk variant. Foto: Lech Klaudia

Kygo-vennskap

Vågenes' følgere på instagram kunne tidligere i januar se en snutt hvor 32-åringen synger med Kygo og Justin Jesso i Aspen. De som hadde håpet det var et musikalsk-komisk samarbeid, må imidlertid se seg skuffet.

De to bergenserne er nemlig blitt venner privat, etter at Kygo tok kontakt med Vågenes etter et juleshow i Bergen i desember, og de to ble stående og prate.

- Jeg gjorde en instagram-video for mange år siden hvor jeg spilte en rådgiver og da snakket jeg om Kygo, og så begynte han å følge meg på Instagram. Så har vi tekstet litt frem og tilbake. Men jeg hadde ikke truffet ham før nå i desember etter juleshowet. Kjempehyggelig fyr! sier Vågenes.

Vågenes ble spurt om å være med til Aspen, hvor Kygo skulle spille på X-Games.

- Han skulle med en vennegjeng dit og sa at det var bare å henge seg på! Da jeg fikk den invitasjonen sa jeg bare et rungende ja. Så fikk jeg være med vennegjengen hans og stå på ski og kose oss i Aspen i et nydelig hus. Det var supergøy! En av kveldene kom Justin Jesso innom og de satt og øvde. På det tidspunktet hadde vi drukket et par Gin Tonics og så tenkte jeg at nå er det video på gang. Nå må jeg forevige dette her.

INSPIRASJON I USA: Kevin Vågenes, som akkurat har hilst på to amerikanere utkledd for Mardi Gras. Foto: Lech Klaudia

Ny sesong til høsten

Vågenes begynner å skrive på de nye episodene av «Parterapi» i mars, så blir det innspilling opp mot sommeren og premieren er planlagt til høsten.

– Jeg føler at fallhøyden er større nå. Vi er redde for at folk skal si «Herregud, de burde gitt seg etter sesong to, det var mye morsommere da». Samtidig har jeg inntrykk av at folk gleder seg til flere episoder, og det er et godt utgangspunkt for oss, mener Vågenes.

Og for dem som lurer, det er selvsagt ikke dating, men muligheter for jobb som har lokket komikeren til LA. Helt siden 90-tallet har Vågenes drømt om å spille i en amerikansk komedie, etter å ha vokst opp med serier som «Seinfeld», «Friends» og «Frasier».

– Som mange andre på min alder var jeg blodfan av disse seriene, og drømte tidlig om å kunne få en rolle i en sitcom eller en filmkomedie, forteller han.

I oktober virket det som om drømmen hadde gått i oppfyllelse. Etter utallige prøvespillinger, fikk han endelig napp. Vågenes landet en gjesterolle i den populære NBC-komedien «Superstore» og måtte klype seg i armen. Men to dager før innspillingsstart kom det en telefon fra NBC.

– De trakk tilbudet fordi jeg ikke har grønt kort, kun arbeidsvisum, og de godtok ikke sistnevnte. Det var en enorm nedtur. Siden har jeg jobbet med å skaffe meg grønt kort, for stadig flere studioer krever det når de ansetter utlendinger, og jeg vil jo ikke gå glipp av flere jobbmuligheter. Jeg har skaffet meg en advokat som hjelper meg, og drar nok ikke tilbake til LA før det er i boks, sier han.

FULL FART FREMOVER: Kevin Vågenes satser i både USA og Norge. Foto: Lech Klaudia

Vågenes innrømmer at overgangen til Hollywood fra Oslo var veldig stor og sier han fikk litt «hverdagssjokk».

– Hjemme er jeg vant til å gå på jobb hver dag, der har jeg kollegaer og rutiner, mens her kan det gå ukevis uten at det skjer noe. Man begynner på en måte helt på nytt når man flytter hit. Suksessen med «Parterapi» har riktignok åpnet noen dører, men samtidig er det så enormt mange om beinet her og mye handler om flaks og hvem man kjenner. Det har gått opp for meg hvor vanskelig det er å få den første foten innafor, sier han.

Det norske miljøet

Da VG treffer Vågenes i LA er det rett før han skal være vert for den norske Oscar-festen som fant sted sist lørdag. Det kjendisspekkede arrangementet er en del av NOW (Norwegian Oscar Weekend), som er i regi av produksjonsselskapet Trollbound og det norske konsulatet i San Francisco. I løpet av årene i LA har Vågenes blitt en del av det norske miljøet i byen.

– Det synes jeg er veldig hyggelig. Det er noe med å kunne snakke sitt eget språk og være sammen med folk som har de samme referansene når det gjelder kultur og tradisjoner. Det er ikke alltid jeg tar referansene til mine amerikanske venner, så iblant er det fint å kunne henge med folk som vet hvem Dan Børge Akerø er, smiler han.

Men bortsett fra at han kan savne norsk TV trives Vågenes i LA, selv om det er sider av metropolen han ikke er så begeistret for.

– Det kan være vanskelig å bli kjent med folk her, fordi alle er så fokusert på sin egen greie. Det er mye klatring eller forsøk på klatring på den sosiale rangstigen, så jeg kan skjønne at folk i maktposisjoner gjør seg litt utilgjengelige eller blir kalde. Som nordmann oppleves også LAs sosiale hierarki som litt merkelig. Hjemme deler man ikke opp fester på samme måte, hvor kjendisene omtrent sitter i inngjerdinger for å skjermes mot de andre gjestene. Det er helt vanlig her. Så LA kan være en litt kald by. Det er mye spisse albuer, sier han.

Når VG stiller flere spørsmål om Hollywood-drømmen blir han litt brydd. Komikeren er veldig redd for at folk skal tro han er blitt høy på seg selv eller at han ikke synes Norge er bra nok lenger.

– Og sånn er det ikke i det hele tatt, jeg er kjempeglad for alle de fantastiske mulighetene jeg har i Norge og gleder meg til å dra hjem og begynne å jobbe med nye prosjekter, sier han.

PS! Når du leser dette er Vågenes allerede hjemme i Norge, i full gang med en ny, hemmelig TV-serie.