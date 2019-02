DRAPSMANN: Matt Damon som Jason Bourne i filmen «Jason Bourne». Damon er ikke med i den nye TV-serien. Foto: UIP

Spilte inn Jason Bourne-oppfølger i Longyearbyen

TV-serien «Treadstone» har vært i Svalbard for å spille inn scener.

Publisert: 25.02.19 18:58







Før jul offentliggjorde Norsk filminstitutt listen over internasjonale film- og TV-produksjoner som søkte om tilskudd for å filme i Norge.

Blant søkerne var skaperne av TV-serien «Treadstone», en spin-off-serie fra Jason Bourne-universet.

Serien er i full gang med innspilling, og til tross for at serien ikke fikk tilskudd for å komme til Norge har de valgt å spille inn på Svalbard.

Etter det VG kjenner til var produksjonen på plass i Longyearbyen i noen dager for selve innspillingen.

Det bekreftes av skuespiller Brian Smith, som for noen dager siden la ut to bilder fra Longyearbyen med emneknaggen #Treadstone og teksten «Jeg elsker jobben min»:

les også Rachel Weisz (48): Nå skimtes babymagen

Serien produseres av Universal Cable Productions, men søknadene til NFI er ikke tilgjengelige for offentligheten. Selskapet har heller ingen norsk kontaktperson.

VG har vært i kontakt med Jason Roberts, som driver selskapet Polar X og har jobbet i mange år med tilrettelegging for film- og TV-produksjoner på Svalbard. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Nevnte Smith og briten Jeremy Irvine landet ifølge Deadline hovedrollene i serien, mens Matt Damon-fansen må ta til takke med å se stjernen i gamle snutter fra Jason Bourne-universet, som her:

Irvine er kjent fra filmer som «War Horse» og «Mamma Mia 2», mens Smith blant annet har seks episoder bak seg fra serien «Gossip Girl». I tillegg spilte sistnevnte i Netflix-serien «Sense8».

SPILLER HOVEDROLLE: Skuespiller Jeremy Irvine, her i Toronto i 2015. Foto: MARK BLINCH / X02025

les også Damon har kun 25 replikker i den nye «Bourne»-filmen

«Treadstone» regisseres av Ramin Bahrani, blant annet kjent for filmen «Fahrenheit 451».

Ifølge IMDB handler serien om hva som skjer når prosjektet som skapte superspionen Jason Bourne går nye veier for å skape ustoppelige snikmordere.