FIKK GJENNOMGÅ: Adam Pålsson, her avbildet for en tid siden. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå / AFTONBLADET

Svensk politi misforsto – la TV-stjerne i bakken

Politiet avbrøt det de trodde var en våpensituasjon i Stockholm. I virkeligheten var det skuespiller Adam Pålsson (30) de slengte i asfalten.

Publisert: 28.02.19 23:46 Oppdatert: 01.03.19 00:18







Hendelsen skjedde torsdag ettermiddag i sentrum av den svenske hovedstaden.

Politiet hevet selv våpen mot skuespilleren, kjent for blant annet «Tørk aldri tårer uten hansker», skriver Aftonbladet.

Politiet skal ha rykket ut etter tips om at det var en pistolmann i gatene. Faktum var at Pålsson og et filmteam var i full sving med innspillingen av TV-serien «Innan vi dör».

– Det ble en marerittsituasjon for alle de involverte, sier politisjef Thomas Sundh til avisen.

Innspillingen skal ha vært klarert med myndighetene på forhånd. Likevel var ikke politiet i byen forberedt på at Pålsson skulle løpe rundt i gatene i Vasastan med pistol. Politisjefen forklarer at hans bemanning tok affære og dro sine våpen mot skuespilleren.

Aftonbladet viser bilder av Pålsson som er lagt i bakken på fortauet, men flere politimenn rundt seg. Der ble han liggende til situasjonen roet seg og misforståelsen ble oppklart.

– Det løste seg, for det var jo ingen virkelig trussel, sier Sundh.

Området skal også ha vært merket med avsperring i forbindelse med filminnspilling.

Politiet sier de nå skal utrede hvordan situasjonen kunne oppstå.

Pålsson, også kjent fra «Broen» og den svenske versjonen av «Helt Perfekt», har ikke kommentert episoden. TV-produsent Fredrik Heining sier til Aftonbladet at skuespilleren etter forholdene har det bra.

– Vi har hatt og kommer til å ha flere samtaler med ham, sier Heining.

Pålsson er i gang med andre sesong av «Innan vi dör», en rolle han også har høstet den ettertraktede Kristallen-prisen for.