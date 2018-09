1 av 9 Hilde Louise Asbjørnsen Julie Marie Naglestad/NRK

Hilde Louise ute av «Stjernekamp»: – Fikk beskjed om å vrenge sjelen

Hilde Louise Asbjørnsen (42) tok til tårene både før og etter at hun røk ut i kveld.

VGs anmelder Tor Martin Bøe har servert ris, ros og terningkast rett fra levra. Også VG-leserne har gitt terning. Se dommen lenger ned i artikkelen.

– Det har vært som å være gjennom en tørketrommel, men samtidig gøy. For meg har det har vært en ære å være en del av denne gjengen, sa en skuffet, men fattet Asbjørnsen på skjermen etter nederlaget.

Når VG får 42-åringen i tale etter showet, forklarer hun at hun har hatt en svært emosjonell dag.

– Jeg var så nervøs og litt trist over alt sammen. Man blir skjør når man skal bedømmes for noe man har holdt på med i mange år, sier hun.

Det å synge soul krevde noe helt spesielt, innrømmer Asbjørnsen.

– Man skal gjøre en sjanger der det handler om å være til stede med hele seg selv, og vi fikk på forhånd beskjed om å vrenge sjelen. Så da jobber man jo med det. Det er lett å være ærlig på sending.

De andre vrengte også sjelen – se bildespesial øverst i artikkelen.

– Lagelig til for hugg

Tidligere i sendingen tok Asbjørnsen til tårene, fordi hun følte så mye nervepress før opptredenen.

– Så godt å være ferdig, sa hun til programleder Kåre Magnus Bergh (39) etter å ha fremført Nina Simones «Feeling Good».

– Man bruker en karriere på å bygge seg opp, og bygge opp et selvbilde, og så skal man stå lagelig til for hugg en gang i uken. Det er tøft, sier Asbjørnsen til VG

Litt lettet er hun også over å være ute av konkurransen.

– Nå er jeg glad for å få tiden min tilbake, så jeg kan lage ferdig den platen jeg holder på med. Fra nå skal jeg bare fokusere på det, sier musikerveteranen.

– Hun rotet det til

– Helt greit at Hilde Louise Asbjørnsen ryker ut, mener VGs anmelder og legger til:

– Hun rotet det godt til for seg selv i hiphop-sendingen, og var lang fra minneverdig nok i gjennomføring i dag. Spesielt med det lovende låtvalget. Og i alle fall ikke i en sending der noen av de tidligere opplevd svakeste, viste at de definitivt er å regne med i konkurransen, sier Bøe.

De andre to som fikk færrest stemmer i kveld, var Maria Arredondo (32) og Ole Børud (41), men de får altså begge en ny sjanse neste uke.

Ikke siden aller første sesong i 2012 har soul vært en kategori i «Stjernekamp». Sjangerekspert i kveld var Odd René Andersen (50).

Fra før har to håpefulle måttet forlate showet, først Dag Ingebrigtsen (59) og deretter Samantha Gurah (31). At smaken er som baken, og at alt kan skje, er for lengst bevist. VGs anmelder ga både Ingebrigtsen og Gurah terningkast fem. De ble også hyllet av dommerpanelet på TV. Men det er TV-seerne som avgjør, og dermed er det ingen av sangerne som kan føle seg trygge før stemmene er talt opp.

Asbjørnsen fikk en firer på terningen av VGs anmelder.

Flere av deltagerne gråt på skjermen underveis i sendingen, fordi det betyr så mye å imponere, og fordi det er så følelsesladet å vrenge sjelen foran publikum, dommere og TV-seere. Neste uke er det opera som står på plakaten.